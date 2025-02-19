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Cozy Town: Build Explore Game (Мод, Много денег)

Cozy Town: Build Explore Game (Мод, Много денег) 2.0.0

Создайте уютный город своей мечты
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Версия:
2.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Sparkling Society - Build a Town, City, Village
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
272
Скриншоты
Описание

Cozy Town — это увлекательная градостроительная игра, в которой сочетаются творческий подход и элементы стратегии. Постройте процветающий город на живописных островах, каждый из которых уникален своими ландшафтами и испытаниями. Развивайте инфраструктуру, управляйте ресурсами и создавайте уютный уголок для своих жителей.


Главное преимущество — возможность играть полностью оффлайн, наслаждаясь процессом в любое время и в любом месте. Cozy Town — это идеальная игра для тех, кто хочет расслабиться, развивая мирный и гармоничный город своей мечты!


Информация о модах
  • 1. Неограниченные деньги
  • 2. Неограниченное золото
  • 3. Неограниченные ключи

Примечание: никогда не уменьшайтесь, сначала нужно набрать достаточно.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Cozy Town: Build Explore Game (Мод, Много денег) v2.0.0 MOD APK

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Скачать Cozy Town: Build Explore Game (Мод, Много денег) 116 Мб Ссылка 2 116 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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