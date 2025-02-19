Версия:
2.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Sparkling Society - Build a Town, City, Village
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
272
Описание
Cozy Town — это увлекательная градостроительная игра, в которой сочетаются творческий подход и элементы стратегии. Постройте процветающий город на живописных островах, каждый из которых уникален своими ландшафтами и испытаниями. Развивайте инфраструктуру, управляйте ресурсами и создавайте уютный уголок для своих жителей.
Главное преимущество — возможность играть полностью оффлайн, наслаждаясь процессом в любое время и в любом месте. Cozy Town — это идеальная игра для тех, кто хочет расслабиться, развивая мирный и гармоничный город своей мечты!
Информация о модах
- 1. Неограниченные деньги
- 2. Неограниченное золото
- 3. Неограниченные ключи
Примечание: никогда не уменьшайтесь, сначала нужно набрать достаточно.
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