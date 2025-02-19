Описание

Cozy Town — это увлекательная градостроительная игра, в которой сочетаются творческий подход и элементы стратегии. Постройте процветающий город на живописных островах, каждый из которых уникален своими ландшафтами и испытаниями. Развивайте инфраструктуру, управляйте ресурсами и создавайте уютный уголок для своих жителей.





Главное преимущество — возможность играть полностью оффлайн, наслаждаясь процессом в любое время и в любом месте. Cozy Town — это идеальная игра для тех, кто хочет расслабиться, развивая мирный и гармоничный город своей мечты!