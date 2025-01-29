Описание

Laundry Store Simulator предлагает вам возможность создать процветающий бизнес, начиная с маленькой прачечной. Стирайте, сушите и улучшайте оборудование, чтобы предлагать клиентам первоклассные услуги. Инвестируйте в современные стиральные и сушильные машины, добавляйте гладильное оборудование и автоматические устройства для химчистки, чтобы ваши посетители возвращались снова и снова.





Создайте уютное и стильное пространство с комфортными зонами ожидания, привлекательным дизайном и мелкими деталями, которые сделают ваш сервис незабываемым. Расширяйте бизнес, открывая новые зоны, нанимайте квалифицированных сотрудников и добавляйте дополнительные услуги. Ваша задача — превратить обычную прачечную в успешную империю, покоряя сердца клиентов!