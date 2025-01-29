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Laundry Store Simulator (Мод, Много денег)

Laundry Store Simulator (Мод, Много денег) 4.0.10

Постройте свою прачечную империю
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Версия:
4.0.10
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Akhir Pekan Studio
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 232 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
615
Скриншоты
Описание

Laundry Store Simulator предлагает вам возможность создать процветающий бизнес, начиная с маленькой прачечной. Стирайте, сушите и улучшайте оборудование, чтобы предлагать клиентам первоклассные услуги. Инвестируйте в современные стиральные и сушильные машины, добавляйте гладильное оборудование и автоматические устройства для химчистки, чтобы ваши посетители возвращались снова и снова.


Создайте уютное и стильное пространство с комфортными зонами ожидания, привлекательным дизайном и мелкими деталями, которые сделают ваш сервис незабываемым. Расширяйте бизнес, открывая новые зоны, нанимайте квалифицированных сотрудников и добавляйте дополнительные услуги. Ваша задача — превратить обычную прачечную в успешную империю, покоряя сердца клиентов!


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Laundry Store Simulator (Мод, Много денег) 232 Мб Ссылка 2 232 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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