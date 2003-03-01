Описание

Dragon Wings - Fantasy Shooter — это уникальный шутер 2024 года, который сочетает классическую механику аркадных стрелялок с современными элементами RPG и roguelike. Погрузитесь в эпические космические сражения, где вместо кораблей главную роль играют могучие драконы с уникальными способностями.





Настраивайте и усиливайте своих драконов, создавайте мощное войско с мистическими питомцами, каждый из которых добавляет свои особые навыки. Найдите идеальную комбинацию, чтобы побеждать врагов и справляться с любыми испытаниями. Dragon Wings — это незабываемое приключение для поклонников космических шутеров, которое предлагает бесчисленные часы волнения и тактического геймплея.