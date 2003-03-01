Dragon Wings - Space Shooter (Мод меню) 2.7.2
Космические битвы с драконами и RPG-элементами
Dragon Wings - Fantasy Shooter — это уникальный шутер 2024 года, который сочетает классическую механику аркадных стрелялок с современными элементами RPG и roguelike. Погрузитесь в эпические космические сражения, где вместо кораблей главную роль играют могучие драконы с уникальными способностями.
Настраивайте и усиливайте своих драконов, создавайте мощное войско с мистическими питомцами, каждый из которых добавляет свои особые навыки. Найдите идеальную комбинацию, чтобы побеждать врагов и справляться с любыми испытаниями. Dragon Wings — это незабываемое приключение для поклонников космических шутеров, которое предлагает бесчисленные часы волнения и тактического геймплея.
- Меню модов
- Взлом Diamond (я добавил 500 тыс. алмазов)
- Античит.
- Антихак.
Примечание: Сначала откройте Modmenu (ВКЛ). После игры; Каждая сыгранная игра добавляет 500 тыс. бриллиантов на счет.
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