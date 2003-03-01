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Dragon Wings - Space Shooter (Мод меню)

Dragon Wings - Space Shooter (Мод меню) 2.7.2

Космические битвы с драконами и RPG-элементами
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Версия:
2.7.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Spirit Bomb - Arcade Shooting Games
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 131 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
185
Скриншоты
Описание

Dragon Wings - Fantasy Shooter — это уникальный шутер 2024 года, который сочетает классическую механику аркадных стрелялок с современными элементами RPG и roguelike. Погрузитесь в эпические космические сражения, где вместо кораблей главную роль играют могучие драконы с уникальными способностями.


Настраивайте и усиливайте своих драконов, создавайте мощное войско с мистическими питомцами, каждый из которых добавляет свои особые навыки. Найдите идеальную комбинацию, чтобы побеждать врагов и справляться с любыми испытаниями. Dragon Wings — это незабываемое приключение для поклонников космических шутеров, которое предлагает бесчисленные часы волнения и тактического геймплея.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Взлом Diamond (я добавил 500 тыс. алмазов)
  • Античит.
  • Антихак.

Примечание: Сначала откройте Modmenu (ВКЛ). После игры; Каждая сыгранная игра добавляет 500 тыс. бриллиантов на счет.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Dragon Wings - Space Shooter (Мод меню) v2.7.2 MOD APK

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Скачать Dragon Wings - Space Shooter (Мод меню) 131 Мб Ссылка 2 131 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Dragon Wings - Space Shooter (Мод меню)


Комментарии (1)
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VerON
VerON 25 декабря 2024 18:06
Мода как такового нет, а точнее нет мода меню, дабы игра вообще чистая.
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