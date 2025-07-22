Описание

Indus Battle Royale Mobile переносит тебя в уникальную индо-футуристическую вселенную, где древнее наследие встречается с передовыми технологиями. Ты — Mythwalker, наёмник, сражающийся за главный трофей — загадочную субстанцию Cosmium, которая приносит мгновенную победу. Сражения разворачиваются в живописном, но смертоносном мире планеты Индус, где каждая перестрелка — шанс на триумф, а неудача — повод вернуться сильнее. Стреляй от первого или третьего лица, выбирай оружие под свой стиль — от винтажных винтовок до футуристических пушек.





На поле боя действует уникальная система Grudge: ты не просто участвуешь в матчах, ты ведёшь личную войну с теми, кто победил тебя ранее. Ищи врагов из прошлого или готовься к их возвращению. Визуальный стиль и графика AAA-уровня на мобильных устройствах, кастомизация героев, динамические правила победы, кросс-культурные образы и продуманная мифология делают Indus не просто battle royale — это приключение, в котором ты сам пишешь свою легенду. Докажи, что достоин титула Легенды, или стань теневым Отступником. В этой игре побеждает не сильнейший, а самый дальновидный.