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Indus Battle Royale Mobile

Indus Battle Royale Mobile v2.0.3

Космический бой будущего на земле древней цивилизации

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Версия:
2.0.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SuperGaming SG
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:08
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Описание

Indus Battle Royale Mobile переносит тебя в уникальную индо-футуристическую вселенную, где древнее наследие встречается с передовыми технологиями. Ты — Mythwalker, наёмник, сражающийся за главный трофей — загадочную субстанцию Cosmium, которая приносит мгновенную победу. Сражения разворачиваются в живописном, но смертоносном мире планеты Индус, где каждая перестрелка — шанс на триумф, а неудача — повод вернуться сильнее. Стреляй от первого или третьего лица, выбирай оружие под свой стиль — от винтажных винтовок до футуристических пушек.


На поле боя действует уникальная система Grudge: ты не просто участвуешь в матчах, ты ведёшь личную войну с теми, кто победил тебя ранее. Ищи врагов из прошлого или готовься к их возвращению. Визуальный стиль и графика AAA-уровня на мобильных устройствах, кастомизация героев, динамические правила победы, кросс-культурные образы и продуманная мифология делают Indus не просто battle royale — это приключение, в котором ты сам пишешь свою легенду. Докажи, что достоин титула Легенды, или стань теневым Отступником. В этой игре побеждает не сильнейший, а самый дальновидный.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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