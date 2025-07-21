Описание

Chaos Rush (Tower Defense) — это фэнтезийный защитный экшен с классической механикой башенной обороны и ролевыми элементами. В центре сюжета — наёмники Калидоса, сражающиеся по найму за разные королевства, чтобы остановить разрушительный шестой период хаоса, охвативший континент Прадония. Ты будешь выстраивать линии обороны, комбинируя башни, магию и героев, чтобы отражать волны врагов, от орков до чародеев.





Игра включает 30 уровней, 60 уникальных миссий и дерево технологий, которое позволяет адаптировать стратегию под свой стиль. Ты можешь усиливать капитана, прокачивать наёмников, использовать разрушительные заклинания и размещать вспомогательные объекты прямо на поле. Каждый бой — это баланс между тактикой, ресурсами и мгновенными решениями. Готов ли ты взять под контроль хаос и вернуть мир континенту?