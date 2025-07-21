Chaos Rush (Tower Defense) (Полная версия) v1.14
Башни, хаос и магия: защити континент в мире полной неразберихи
Chaos Rush (Tower Defense) — это фэнтезийный защитный экшен с классической механикой башенной обороны и ролевыми элементами. В центре сюжета — наёмники Калидоса, сражающиеся по найму за разные королевства, чтобы остановить разрушительный шестой период хаоса, охвативший континент Прадония. Ты будешь выстраивать линии обороны, комбинируя башни, магию и героев, чтобы отражать волны врагов, от орков до чародеев.
Игра включает 30 уровней, 60 уникальных миссий и дерево технологий, которое позволяет адаптировать стратегию под свой стиль. Ты можешь усиливать капитана, прокачивать наёмников, использовать разрушительные заклинания и размещать вспомогательные объекты прямо на поле. Каждый бой — это баланс между тактикой, ресурсами и мгновенными решениями. Готов ли ты взять под контроль хаос и вернуть мир континенту?
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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