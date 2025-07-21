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Chaos Rush (Tower Defense) (Полная версия)

Chaos Rush (Tower Defense) (Полная версия) v1.14

Башни, хаос и магия: защити континент в мире полной неразберихи

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Версия:
1.14
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MasterGames
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:27
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 161 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Описание

Chaos Rush (Tower Defense) — это фэнтезийный защитный экшен с классической механикой башенной обороны и ролевыми элементами. В центре сюжета — наёмники Калидоса, сражающиеся по найму за разные королевства, чтобы остановить разрушительный шестой период хаоса, охвативший континент Прадония. Ты будешь выстраивать линии обороны, комбинируя башни, магию и героев, чтобы отражать волны врагов, от орков до чародеев.


Игра включает 30 уровней, 60 уникальных миссий и дерево технологий, которое позволяет адаптировать стратегию под свой стиль. Ты можешь усиливать капитана, прокачивать наёмников, использовать разрушительные заклинания и размещать вспомогательные объекты прямо на поле. Каждый бой — это баланс между тактикой, ресурсами и мгновенными решениями. Готов ли ты взять под контроль хаос и вернуть мир континенту?


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Unlocked

Скачать Chaos Rush (Tower Defense) (Полная версия) v1.14 MOD APK

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Скачать Chaos Rush (Tower Defense) (Полная версия) 161 Мб Ссылка 2 161 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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