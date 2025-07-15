Plants vs Zombies Capitalist Edition (Modpack) v1.1.0
Построй зелёную империю и обогати свой газон в битве с зомби
Plants vs Zombies: Capitalist Edition — это стратегия с предпринимательским уклоном, где классическая битва растений с нежитью превращается в настоящую деловую гонку. Тебе предстоит не просто расставлять зелёных бойцов, но и выстраивать экономику: инвестировать солнце, масштабировать доход от подсолнухов и запускать цепные реакции прибыли. В этом красочном безумии каждый шаг — это риск, а каждый уровень — как запуск нового бизнеса в условиях зомби-апокалипсиса.
Геймплей держится на стратегическом подборе и развитии растений, каждое из которых имеет не только боевые навыки, но и экономическую ценность. Создавай синергии между обороной и доходом, вкладывай ресурсы в долгосрочную защиту или делай ставку на быстрый прирост. Зомби тоже не дремлют — они мутируют, диверсифицируются и атакуют твою экономику. Здесь побеждает не тот, у кого мощнее пушка, а тот, кто умнее считает. Capitalist Edition — это PvZ в духе предпринимателя, где даже подсолнух может стать стартапом.
Mod Pack не поддерживает некоторые телефоны.
Скачать Plants vs Zombies Capitalist Edition (Modpack) v1.1.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.