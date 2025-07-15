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Plants vs Zombies Capitalist Edition (Modpack)

Plants vs Zombies Capitalist Edition (Modpack) v1.1.0

Построй зелёную империю и обогати свой газон в битве с зомби

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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 13:42
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 298 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Plants vs Zombies: Capitalist Edition — это стратегия с предпринимательским уклоном, где классическая битва растений с нежитью превращается в настоящую деловую гонку. Тебе предстоит не просто расставлять зелёных бойцов, но и выстраивать экономику: инвестировать солнце, масштабировать доход от подсолнухов и запускать цепные реакции прибыли. В этом красочном безумии каждый шаг — это риск, а каждый уровень — как запуск нового бизнеса в условиях зомби-апокалипсиса.


Геймплей держится на стратегическом подборе и развитии растений, каждое из которых имеет не только боевые навыки, но и экономическую ценность. Создавай синергии между обороной и доходом, вкладывай ресурсы в долгосрочную защиту или делай ставку на быстрый прирост. Зомби тоже не дремлют — они мутируют, диверсифицируются и атакуют твою экономику. Здесь побеждает не тот, у кого мощнее пушка, а тот, кто умнее считает. Capitalist Edition — это PvZ в духе предпринимателя, где даже подсолнух может стать стартапом.


Информация о модах

Mod Pack не поддерживает некоторые телефоны.

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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