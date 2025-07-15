Описание

Plants vs Zombies: Capitalist Edition — это стратегия с предпринимательским уклоном, где классическая битва растений с нежитью превращается в настоящую деловую гонку. Тебе предстоит не просто расставлять зелёных бойцов, но и выстраивать экономику: инвестировать солнце, масштабировать доход от подсолнухов и запускать цепные реакции прибыли. В этом красочном безумии каждый шаг — это риск, а каждый уровень — как запуск нового бизнеса в условиях зомби-апокалипсиса.





Геймплей держится на стратегическом подборе и развитии растений, каждое из которых имеет не только боевые навыки, но и экономическую ценность. Создавай синергии между обороной и доходом, вкладывай ресурсы в долгосрочную защиту или делай ставку на быстрый прирост. Зомби тоже не дремлют — они мутируют, диверсифицируются и атакуют твою экономику. Здесь побеждает не тот, у кого мощнее пушка, а тот, кто умнее считает. Capitalist Edition — это PvZ в духе предпринимателя, где даже подсолнух может стать стартапом.