Описание

В Armchair Commander ты садишься за карту мира 1941-го и двигаешь дивизии по шестиугольной сетке, решая, где прорвать фронт. Каждые пять минут новый ход: разведка нашла слабину — бросаешь мехкорпус, подтягиваешь авиацию и перекрываешь порт, чтобы отрезать снабжение. Победный манёвр приносит очки промышленности, а игра тут же бросает вызов альтернативным сценарием: «а что если союзники опоздали к Дню D?» — и рука тянется проверить, хватит ли смелости переписать историю.





Доступны почти 100 стран и редактор миссий, превращающий пошаговую стратегию в песочницу: меняй год, карту и стартовые армии, строя кампанию от Сталинграда до Карибского кризиса. В арсенале 20 наземных, морских и воздушных отрядов, а у каждой фракции свой бонус: «Т-34» прорывает быстрее, «Ланкастер» несёт больше бомб. Асинхронный мультиплеер даёт сопернику сутки на ход, а перки командира точат мораль и дальнобойность. Составь невиданный план и докажи, что знаешь войну лучше учебников!