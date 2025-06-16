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Armchair Commander (Мод меню)

Armchair Commander (Мод меню) 2.23

Командуй войсками и переписывай ход войны — от Сталинграда до Берлина!
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Версия:
2.23
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Indie War Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 00:29
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

В Armchair Commander ты садишься за карту мира 1941-го и двигаешь дивизии по шестиугольной сетке, решая, где прорвать фронт. Каждые пять минут новый ход: разведка нашла слабину — бросаешь мехкорпус, подтягиваешь авиацию и перекрываешь порт, чтобы отрезать снабжение. Победный манёвр приносит очки промышленности, а игра тут же бросает вызов альтернативным сценарием: «а что если союзники опоздали к Дню D?» — и рука тянется проверить, хватит ли смелости переписать историю.


Доступны почти 100 стран и редактор миссий, превращающий пошаговую стратегию в песочницу: меняй год, карту и стартовые армии, строя кампанию от Сталинграда до Карибского кризиса. В арсенале 20 наземных, морских и воздушных отрядов, а у каждой фракции свой бонус: «Т-34» прорывает быстрее, «Ланкастер» несёт больше бомб. Асинхронный мультиплеер даёт сопернику сутки на ход, а перки командира точат мораль и дальнобойность. Составь невиданный план и докажи, что знаешь войну лучше учебников!


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 Теги темы: Мод меню

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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