Armchair Commander (Мод меню) 2.23
Командуй войсками и переписывай ход войны — от Сталинграда до Берлина!
В Armchair Commander ты садишься за карту мира 1941-го и двигаешь дивизии по шестиугольной сетке, решая, где прорвать фронт. Каждые пять минут новый ход: разведка нашла слабину — бросаешь мехкорпус, подтягиваешь авиацию и перекрываешь порт, чтобы отрезать снабжение. Победный манёвр приносит очки промышленности, а игра тут же бросает вызов альтернативным сценарием: «а что если союзники опоздали к Дню D?» — и рука тянется проверить, хватит ли смелости переписать историю.
Доступны почти 100 стран и редактор миссий, превращающий пошаговую стратегию в песочницу: меняй год, карту и стартовые армии, строя кампанию от Сталинграда до Карибского кризиса. В арсенале 20 наземных, морских и воздушных отрядов, а у каждой фракции свой бонус: «Т-34» прорывает быстрее, «Ланкастер» несёт больше бомб. Асинхронный мультиплеер даёт сопернику сутки на ход, а перки командира точат мораль и дальнобойность. Составь невиданный план и докажи, что знаешь войну лучше учебников!
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Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.