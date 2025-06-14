Финальный аванпост: конечный (Мод, Много ресурсов) 2.3.15
Построй последнюю крепость и удержи выживших, когда тьма сгущается ночью
Финальный аванпост: конечный — смесь симулятора выживания и пошагового строительства базы в мире после глобального зомби-апокалипсиса. Каждые пять минут ты распределяешь роли: дровосек рубит лес, кузнец кует лопаты, а стражи чинят баррикады, чтобы прожить ещё один рассвет. Собранные доски и камень уходят на стены, еда — в казан, а редкие патроны решают, отобьёт ли посёлок ночную волну. Сколько дней продержишься, пока радио шепчет о спасении?
Торгуй с караванами, исследуй 12 биомов и прокачивай 25 зданий, чтобы открыть орды зомби на новом уровне сложности и завоевать достижения без доната — внутриигровых покупок здесь нет вовсе. На высокой сложности каждые десять дней включаются случайные модификаторы: кислотный дождь, мёртвый урожай, бешеные мутанты. Нанимай 7 профессий, настраивай ролевое развитие поселенцев и укрепляй стены баллистами; когда алые факелы вспыхнут за бруствером, будь готов принять последний бой!
- Неограниченные ресурсы
Примечание: вы можете использовать в игре такие ресурсы, как мясо, пшеница, дерево, железо по своему усмотрению, их количество не имеет значения.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.