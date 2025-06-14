Описание

Финальный аванпост: конечный — смесь симулятора выживания и пошагового строительства базы в мире после глобального зомби-апокалипсиса. Каждые пять минут ты распределяешь роли: дровосек рубит лес, кузнец кует лопаты, а стражи чинят баррикады, чтобы прожить ещё один рассвет. Собранные доски и камень уходят на стены, еда — в казан, а редкие патроны решают, отобьёт ли посёлок ночную волну. Сколько дней продержишься, пока радио шепчет о спасении?





Торгуй с караванами, исследуй 12 биомов и прокачивай 25 зданий, чтобы открыть орды зомби на новом уровне сложности и завоевать достижения без доната — внутриигровых покупок здесь нет вовсе. На высокой сложности каждые десять дней включаются случайные модификаторы: кислотный дождь, мёртвый урожай, бешеные мутанты. Нанимай 7 профессий, настраивай ролевое развитие поселенцев и укрепляй стены баллистами; когда алые факелы вспыхнут за бруствером, будь готов принять последний бой!