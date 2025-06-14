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Финальный аванпост: конечный (Мод, Много ресурсов)

Финальный аванпост: конечный (Мод, Много ресурсов) 2.3.15

Построй последнюю крепость и удержи выживших, когда тьма сгущается ночью
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Версия:
2.3.15
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Exabyte Games
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Сегодня, 02:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Финальный аванпост: конечный — смесь симулятора выживания и пошагового строительства базы в мире после глобального зомби-апокалипсиса. Каждые пять минут ты распределяешь роли: дровосек рубит лес, кузнец кует лопаты, а стражи чинят баррикады, чтобы прожить ещё один рассвет. Собранные доски и камень уходят на стены, еда — в казан, а редкие патроны решают, отобьёт ли посёлок ночную волну. Сколько дней продержишься, пока радио шепчет о спасении?


Торгуй с караванами, исследуй 12 биомов и прокачивай 25 зданий, чтобы открыть орды зомби на новом уровне сложности и завоевать достижения без доната — внутриигровых покупок здесь нет вовсе. На высокой сложности каждые десять дней включаются случайные модификаторы: кислотный дождь, мёртвый урожай, бешеные мутанты. Нанимай 7 профессий, настраивай ролевое развитие поселенцев и укрепляй стены баллистами; когда алые факелы вспыхнут за бруствером, будь готов принять последний бой!


Информация о модах
  • Неограниченные ресурсы

Примечание: вы можете использовать в игре такие ресурсы, как мясо, пшеница, дерево, железо по своему усмотрению, их количество не имеет значения.

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 Теги темы: Много ресурсов

Скачать Финальный аванпост: конечный (Мод, Много ресурсов) v2.3.15 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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