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Mutazione (Мод, Unlocked)

Mutazione (Мод, Unlocked) 1.83.5888

Исцели остров тайн: выращивай сады и разбивай древнюю тьму изнутри сегодня
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Версия:
1.83.5888
Требования:
Android 12
Разработчик:
Akupara Games
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Сегодня, 01:55
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Mutazione — атмосферная приключенческая драма, где тропический курорт, переживший падение метеорита сто лет назад, превратился в живой террариум мутантов. Ты играешь за пятнадцатилетнюю Каи, которая приезжает к умирающему деду Нонно и каждый вечер обходит деревню: беседуешь с ворчливым кузнецом, собираешь семена у лагуны, растишь музыкальный сад возле хижины. С каждым аккордом мир откликается, а в снах птицеподобная тень зовёт к сердцу острова.


Садоводство — больше чем хобби: высевай 50+ видов семян, подбирай комбинации, и музыкальные сады меняют погоду, открывая скрытые локации и новые мелодии для плейлиста. Общайся с более чем двадцатью жителями, выполняй социальные квесты, от барбекю до ночных регат, и вливайся в цепочку взаимоотношений, влияющих на финал. Автосейвы и расслабленный темп позволяют возвращаться в любое время — шагни за ворота и узнай, удастся ли Каи рассеять тьму.


Информация о модах

Полная версия игры

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 Теги темы: Unlocked

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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