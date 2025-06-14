Описание

Mutazione — атмосферная приключенческая драма, где тропический курорт, переживший падение метеорита сто лет назад, превратился в живой террариум мутантов. Ты играешь за пятнадцатилетнюю Каи, которая приезжает к умирающему деду Нонно и каждый вечер обходит деревню: беседуешь с ворчливым кузнецом, собираешь семена у лагуны, растишь музыкальный сад возле хижины. С каждым аккордом мир откликается, а в снах птицеподобная тень зовёт к сердцу острова.





Садоводство — больше чем хобби: высевай 50+ видов семян, подбирай комбинации, и музыкальные сады меняют погоду, открывая скрытые локации и новые мелодии для плейлиста. Общайся с более чем двадцатью жителями, выполняй социальные квесты, от барбекю до ночных регат, и вливайся в цепочку взаимоотношений, влияющих на финал. Автосейвы и расслабленный темп позволяют возвращаться в любое время — шагни за ворота и узнай, удастся ли Каи рассеять тьму.