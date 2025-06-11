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Winter Nightmare: Horror Game (Мод, Без рекламы)

Winter Nightmare: Horror Game (Мод, Без рекламы) 2.15

Выжить в морозной ночи — обыскивай руины и избегай монстров, которые чуют страх
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Версия:
2.15
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
NR GMR
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 19:46
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 492 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Winter Nightmare: Horror Game — это напряжённый хоррор от первого лица, где метель скрывает не только путь, но и кошмары, что охотятся в темноте. Заброшенный особняк, мрачная школа и покинутая больница становятся аренами выживания, где тебе предстоит искать спрятанные рюкзаки, не попавшись существам, которые бродят поблизости.


Каждое чудовище в игре — это уникальный охотник со своими паттернами поведения, слухом и инстинктами. Прятаться, замирать, убегать или идти на риск — твои решения определяют, проживёшь ли ты ещё минуту. Суровая зима и бесконечная ночь усиливают чувство безысходности, где даже ветер звучит, как предупреждение. Winter Nightmare — это борьба за выживание в мире, где холод — не главное, чего стоит бояться.


Информация о модах

Без рекламы

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Winter Nightmare: Horror Game (Мод, Без рекламы) v2.15 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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