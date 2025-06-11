Winter Nightmare: Horror Game (Мод, Без рекламы) 2.15
Выжить в морозной ночи — обыскивай руины и избегай монстров, которые чуют страх
Winter Nightmare: Horror Game — это напряжённый хоррор от первого лица, где метель скрывает не только путь, но и кошмары, что охотятся в темноте. Заброшенный особняк, мрачная школа и покинутая больница становятся аренами выживания, где тебе предстоит искать спрятанные рюкзаки, не попавшись существам, которые бродят поблизости.
Каждое чудовище в игре — это уникальный охотник со своими паттернами поведения, слухом и инстинктами. Прятаться, замирать, убегать или идти на риск — твои решения определяют, проживёшь ли ты ещё минуту. Суровая зима и бесконечная ночь усиливают чувство безысходности, где даже ветер звучит, как предупреждение. Winter Nightmare — это борьба за выживание в мире, где холод — не главное, чего стоит бояться.
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