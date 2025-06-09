Shinobi Asia (Мод меню) 1
Собери команду ниндзя и сражайся в PvP-дуэлях, клановых войнах и турнирах дзюцу
Shinobi Asia — мобильная RPG, вдохновлённая легендарной вселенной «Наруто», где ты собираешь более 120 знакомых персонажей и формируешь собственный отряд из шести бойцов. Каждый ниндзя обладает уникальными приёмами дзюцу, которые оживают в динамичных PvE и PvP-сражениях с эффектной анимацией и стратегической глубиной. Игра работает даже на Android 4.0, занимает всего 82 МБ и устанавливается напрямую с сайта Shinobi.Asia.
С первых минут ты получаешь VIP 5, стартовый набор ресурсов и доступ к клановым событиям. Рейтинговые бои, мировые турниры, ежедневные испытания и щедрые розыгрыши делают геймплей захватывающим и постоянно обновляющимся. При пользовательской оценке в 4.9 звезды и 150 000+ загрузок за первую неделю — Shinobi Asia уже стала находкой для поклонников боевых RPG и мира ниндзя.
- Меню
- Множитель урона
- Множитель защиты
Скачать Shinobi Asia (Мод меню) v1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.