Описание

Shinobi Asia — мобильная RPG, вдохновлённая легендарной вселенной «Наруто», где ты собираешь более 120 знакомых персонажей и формируешь собственный отряд из шести бойцов. Каждый ниндзя обладает уникальными приёмами дзюцу, которые оживают в динамичных PvE и PvP-сражениях с эффектной анимацией и стратегической глубиной. Игра работает даже на Android 4.0, занимает всего 82 МБ и устанавливается напрямую с сайта Shinobi.Asia.





С первых минут ты получаешь VIP 5, стартовый набор ресурсов и доступ к клановым событиям. Рейтинговые бои, мировые турниры, ежедневные испытания и щедрые розыгрыши делают геймплей захватывающим и постоянно обновляющимся. При пользовательской оценке в 4.9 звезды и 150 000+ загрузок за первую неделю — Shinobi Asia уже стала находкой для поклонников боевых RPG и мира ниндзя.