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Shinobi Asia (Мод меню)

Shinobi Asia (Мод меню) 1

Собери команду ниндзя и сражайся в PvP-дуэлях, клановых войнах и турнирах дзюцу
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Версия:
1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Вчера, 21:42
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 779 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Shinobi Asia — мобильная RPG, вдохновлённая легендарной вселенной «Наруто», где ты собираешь более 120 знакомых персонажей и формируешь собственный отряд из шести бойцов. Каждый ниндзя обладает уникальными приёмами дзюцу, которые оживают в динамичных PvE и PvP-сражениях с эффектной анимацией и стратегической глубиной. Игра работает даже на Android 4.0, занимает всего 82 МБ и устанавливается напрямую с сайта Shinobi.Asia.


С первых минут ты получаешь VIP 5, стартовый набор ресурсов и доступ к клановым событиям. Рейтинговые бои, мировые турниры, ежедневные испытания и щедрые розыгрыши делают геймплей захватывающим и постоянно обновляющимся. При пользовательской оценке в 4.9 звезды и 150 000+ загрузок за первую неделю — Shinobi Asia уже стала находкой для поклонников боевых RPG и мира ниндзя.


Информация о модах
  • Меню
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Shinobi Asia (Мод меню) v1 MOD APK

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Скачать Shinobi Asia (Мод меню) 779 Мб Ссылка 2 779 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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