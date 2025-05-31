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Tattletail

Tattletail 1.0

Уход за игрушкой, которая может тебя убить — рискни дожить до Рождества
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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 13:57
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 309 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Tattletail — это хоррор-адвенчура с видом от первого лица и стилистикой 90-х, где ты получаешь на Рождество говорящую игрушку, похожую на тамагочи. На первый взгляд — милая ерунда, но всё меняется, когда игрушка начинает вести себя странно. Следи, чтобы она была накормлена, заряжена и не скучала. Каждые 5 минут ты крадёшься по тёмному дому, выполняешь задания — и молишься, чтобы Мама Tattletail не услышала шума.


Ты столкнёшься с атмосферой паранойи и стелс-ужасов: приглушённый свет, скрипы половиц, ограниченные ресурсы и ощущение, что за тобой следят. Используй фонарик, отвлекай внимание, исследуй дом и попытайся пережить несколько декабрьских ночей. Игра доступна на ПК, не требует мощного железа и идеально подойдёт для одного жуткого вечера.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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