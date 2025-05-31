Описание

Tattletail — это хоррор-адвенчура с видом от первого лица и стилистикой 90-х, где ты получаешь на Рождество говорящую игрушку, похожую на тамагочи. На первый взгляд — милая ерунда, но всё меняется, когда игрушка начинает вести себя странно. Следи, чтобы она была накормлена, заряжена и не скучала. Каждые 5 минут ты крадёшься по тёмному дому, выполняешь задания — и молишься, чтобы Мама Tattletail не услышала шума.





Ты столкнёшься с атмосферой паранойи и стелс-ужасов: приглушённый свет, скрипы половиц, ограниченные ресурсы и ощущение, что за тобой следят. Используй фонарик, отвлекай внимание, исследуй дом и попытайся пережить несколько декабрьских ночей. Игра доступна на ПК, не требует мощного железа и идеально подойдёт для одного жуткого вечера.