Tattletail 1.0
Уход за игрушкой, которая может тебя убить — рискни дожить до Рождества
Tattletail — это хоррор-адвенчура с видом от первого лица и стилистикой 90-х, где ты получаешь на Рождество говорящую игрушку, похожую на тамагочи. На первый взгляд — милая ерунда, но всё меняется, когда игрушка начинает вести себя странно. Следи, чтобы она была накормлена, заряжена и не скучала. Каждые 5 минут ты крадёшься по тёмному дому, выполняешь задания — и молишься, чтобы Мама Tattletail не услышала шума.
Ты столкнёшься с атмосферой паранойи и стелс-ужасов: приглушённый свет, скрипы половиц, ограниченные ресурсы и ощущение, что за тобой следят. Используй фонарик, отвлекай внимание, исследуй дом и попытайся пережить несколько декабрьских ночей. Игра доступна на ПК, не требует мощного железа и идеально подойдёт для одного жуткого вечера.
Полная версия
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.