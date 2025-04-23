Описание

Obsession: Erythros - Это хардкорная песочница в стиле survival-horror, где ты оказываешься в постсоветских локациях, кишащих зомби и вооружёнными отморозками. Каждые 5 минут — это лут, выстрелы, беготня по мёртвым деревням и попытка выжить ещё немного. Играть можно в одиночку или с друзьями: чистишь здания, находишь провизию, чинишь технику, отбиваешься от рейдеров. Без плана и внимания к деталям тут долго не проживёшь.





В Obsession: Erythros сочетаются открытый мир, хардкорная добыча и постоянное напряжение. Игра напоминает DayZ, Stalker и Tarkov: умираешь — теряешь всё, случайный выстрел может решить судьбу. Система фракций, одиночные и командные рейды, глубокий инвентарь, крафт, транспорт — всё на месте. Автор — инди-разработчик Владислав Павлив. Местами страшно, всегда напряжённо. Выживешь — расскажешь.