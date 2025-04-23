Obsession: Erythros (Мега Меню) 24.06.05
Зомби, выживание и страх одиночества в открытом мире
Obsession: Erythros - Это хардкорная песочница в стиле survival-horror, где ты оказываешься в постсоветских локациях, кишащих зомби и вооружёнными отморозками. Каждые 5 минут — это лут, выстрелы, беготня по мёртвым деревням и попытка выжить ещё немного. Играть можно в одиночку или с друзьями: чистишь здания, находишь провизию, чинишь технику, отбиваешься от рейдеров. Без плана и внимания к деталям тут долго не проживёшь.
В Obsession: Erythros сочетаются открытый мир, хардкорная добыча и постоянное напряжение. Игра напоминает DayZ, Stalker и Tarkov: умираешь — теряешь всё, случайный выстрел может решить судьбу. Система фракций, одиночные и командные рейды, глубокий инвентарь, крафт, транспорт — всё на месте. Автор — инди-разработчик Владислав Павлив. Местами страшно, всегда напряжённо. Выживешь — расскажешь.
1- Уничтожить серверную игру | у всех игроков на этом сервере игра вылетит.
2- отправить кости
3- создать кости
4- голодать
5- отправить радиацию
6- заразить
7- лечить
8- есть
9- пить
10- дезинфицировать
11- выхлоп
12- обезвоживание
13- создать пушку
14- транспорт не горит
15- транспорт выбрасывается
16- транспорт не лечится
17- боеприпасы
18- получить воду
19- получить выносливость
20- получить болезнь
21- получить еду
22- сжечь машину
23- вылечить машину
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