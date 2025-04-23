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Obsession: Erythros (Мега Меню)

Obsession: Erythros (Мега Меню) 24.06.05

Зомби, выживание и страх одиночества в открытом мире
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Версия:
24.06.05
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
keyneed
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 17:49
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Obsession: Erythros - Это хардкорная песочница в стиле survival-horror, где ты оказываешься в постсоветских локациях, кишащих зомби и вооружёнными отморозками. Каждые 5 минут — это лут, выстрелы, беготня по мёртвым деревням и попытка выжить ещё немного. Играть можно в одиночку или с друзьями: чистишь здания, находишь провизию, чинишь технику, отбиваешься от рейдеров. Без плана и внимания к деталям тут долго не проживёшь.


В Obsession: Erythros сочетаются открытый мир, хардкорная добыча и постоянное напряжение. Игра напоминает DayZ, Stalker и Tarkov: умираешь — теряешь всё, случайный выстрел может решить судьбу. Система фракций, одиночные и командные рейды, глубокий инвентарь, крафт, транспорт — всё на месте. Автор — инди-разработчик Владислав Павлив. Местами страшно, всегда напряжённо. Выживешь — расскажешь.


Информация о модах

1- Уничтожить серверную игру | у всех игроков на этом сервере игра вылетит.

2- отправить кости

3- создать кости

4- голодать

5- отправить радиацию

6- заразить

7- лечить

8- есть

9- пить

10- дезинфицировать

11- выхлоп

12- обезвоживание

13- создать пушку

14- транспорт не горит

15- транспорт выбрасывается

16- транспорт не лечится

17- боеприпасы

18- получить воду

19- получить выносливость

20- получить болезнь

21- получить еду

22- сжечь машину

23- вылечить машину

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Скачать Obsession: Erythros (Мега Меню) v24.06.05 MOD APK

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Скачать Obsession: Erythros (Мега Меню) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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