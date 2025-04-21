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Super Farming Boy (Мод, Unlocked)

Super Farming Boy 1.0.7

Unlocked

Вырасти урожай, собери комбо и выкупи друзей у злобной корпорации
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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Renxo Europe Limited
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 855 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Super Farming Boy — это экшен с головоломками, где каждые 5 минут ты собираешь урожай, прокладываешь маршруты, ловишь комбо и взрываешь цепные реакции. В роли Супера ты пашешь землю, но не по своей воле — корпорация KORPO®©TM удерживает твоих друзей и маму, а каждое зерно с поля облагается налогом. Тут нельзя расслабляться: надо думать, двигаться и собирать как можно больше — быстро и с умом.


В Super Farming Boy™ фермерство превращается в интенсивный геймплей с цепными реакциями и апгрейдами. Открывай новые инструменты, улучшай маршруты сбора, повышай эффективность — и всё ради одной цели: спасти своих. Уровни становятся сложнее, появляются ловушки, временные бусты, новые поля и спецэффекты. Работает офлайн, без навязчивого доната. Подсадишься быстро: один заход — и ты уже в режиме «ещё пару комбо, и всё».


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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