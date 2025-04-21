Описание

Super Farming Boy — это экшен с головоломками, где каждые 5 минут ты собираешь урожай, прокладываешь маршруты, ловишь комбо и взрываешь цепные реакции. В роли Супера ты пашешь землю, но не по своей воле — корпорация KORPO®©TM удерживает твоих друзей и маму, а каждое зерно с поля облагается налогом. Тут нельзя расслабляться: надо думать, двигаться и собирать как можно больше — быстро и с умом.





В Super Farming Boy™ фермерство превращается в интенсивный геймплей с цепными реакциями и апгрейдами. Открывай новые инструменты, улучшай маршруты сбора, повышай эффективность — и всё ради одной цели: спасти своих. Уровни становятся сложнее, появляются ловушки, временные бусты, новые поля и спецэффекты. Работает офлайн, без навязчивого доната. Подсадишься быстро: один заход — и ты уже в режиме «ещё пару комбо, и всё».