Описание

ДЕД МОРЯК — это не просто хоррор на заброшенном корабле, это выживание в самом сердце кошмара, где каждый шаг может стать последним. Когда вы ступаете на этот проклятый траулер, атмосфера буквально сдавливает грудь: глухой гул пустоты, зловещие отблески фонаря на облупившихся стенах, и гнетущее чувство, что вы здесь не одни. Легенда о капитане-призраке — не байка для туристов. Это предупреждение. Он был беспощадным при жизни, но то, что осталось от него теперь, — ещё хуже. Вам придётся пройти через лабиринт темных коридоров, собирать улики, подбирать ключи и надеяться, что за следующим углом — просто труба, а не он.





Игра не прощает невнимательности. В ДЕД МОРЯКЕ нет возможности расслабиться — каждая комната как новая глава в книге ужасов, написанной на скрежете металла и шорохах в темноте. Скримеры бьют точно и неожиданно, но настоящий ужас прячется глубже: он в ощущении слежки, в звуках за стенкой, в редких, но смертельно точных появлениях капитана. Вас не просто пугают — вас проверяют на выносливость и хладнокровие. Найти выход — значит не просто решить загадки, а переиграть самого призрака, шаг за шагом обыгрывая его на его же поле. Но готовы ли вы к игре, где цена ошибки — не испуг, а виртуальная смерть в самом клаустрофобном кошмаре года?