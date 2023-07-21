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ДЕД МОРЯК

ДЕД МОРЯК 1.0.1

Оригинал

Здесь не пахнет морем — только ржавчиной, страхом и шагами за спиной
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
AiPi Games
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 413 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

ДЕД МОРЯК — это не просто хоррор на заброшенном корабле, это выживание в самом сердце кошмара, где каждый шаг может стать последним. Когда вы ступаете на этот проклятый траулер, атмосфера буквально сдавливает грудь: глухой гул пустоты, зловещие отблески фонаря на облупившихся стенах, и гнетущее чувство, что вы здесь не одни. Легенда о капитане-призраке — не байка для туристов. Это предупреждение. Он был беспощадным при жизни, но то, что осталось от него теперь, — ещё хуже. Вам придётся пройти через лабиринт темных коридоров, собирать улики, подбирать ключи и надеяться, что за следующим углом — просто труба, а не он.


Игра не прощает невнимательности. В ДЕД МОРЯКЕ нет возможности расслабиться — каждая комната как новая глава в книге ужасов, написанной на скрежете металла и шорохах в темноте. Скримеры бьют точно и неожиданно, но настоящий ужас прячется глубже: он в ощущении слежки, в звуках за стенкой, в редких, но смертельно точных появлениях капитана. Вас не просто пугают — вас проверяют на выносливость и хладнокровие. Найти выход — значит не просто решить загадки, а переиграть самого призрака, шаг за шагом обыгрывая его на его же поле. Но готовы ли вы к игре, где цена ошибки — не испуг, а виртуальная смерть в самом клаустрофобном кошмаре года?


Информация о модах

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Хорроры
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Скачать ДЕД МОРЯК 413 Мб Ссылка 2 413 Мб

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