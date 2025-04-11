Описание

Симулятор Тюремного Охранника — это напряжённая игра-симулятор, в которой ты берёшь на себя роль главного охранника в одной из самых непредсказуемых тюрем. Здесь каждый день — это проверка на выдержку, внимание и способность быстро принимать решения. От твоих действий зависит порядок за решёткой… или полный хаос.





Твоя смена начинается с переклички, но на этом рутина заканчивается. Веди заключённых на приёмы пищи, прогулки и занятия, но всегда держи глаза открытыми — среди них есть тихие нарушители, зачинщики и те, кто ищет шанс сбежать. Мониторь камеры, проверяй охранные системы, досматривай камеры и устраняй угрозы до того, как они перерастут в беспорядки.





Каждый заключённый в Симуляторе Тюремного Охранника — это персонаж со своей историей, поведением и намерениями. Ты должен уметь распознавать опасность в мелочах, решать конфликты, вести допросы и вовремя поднимать тревогу. Балансируй между жёсткостью и справедливостью, чтобы сохранить контроль и не потерять уважение коллег.