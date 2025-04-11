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Симулятор Тюремного Охранника (Мод, Много денег)

Симулятор Тюремного Охранника 1.0

Много денег

Здесь нет второстепенных ролей — ты тот, кто держит систему от краха
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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Take Top Entertainment
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 118 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Симулятор Тюремного Охранника — это напряжённая игра-симулятор, в которой ты берёшь на себя роль главного охранника в одной из самых непредсказуемых тюрем. Здесь каждый день — это проверка на выдержку, внимание и способность быстро принимать решения. От твоих действий зависит порядок за решёткой… или полный хаос.


Твоя смена начинается с переклички, но на этом рутина заканчивается. Веди заключённых на приёмы пищи, прогулки и занятия, но всегда держи глаза открытыми — среди них есть тихие нарушители, зачинщики и те, кто ищет шанс сбежать. Мониторь камеры, проверяй охранные системы, досматривай камеры и устраняй угрозы до того, как они перерастут в беспорядки.


Каждый заключённый в Симуляторе Тюремного Охранника — это персонаж со своей историей, поведением и намерениями. Ты должен уметь распознавать опасность в мелочах, решать конфликты, вести допросы и вовремя поднимать тревогу. Балансируй между жёсткостью и справедливостью, чтобы сохранить контроль и не потерять уважение коллег.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Прирост денег от расходов
  • БЕЗ РЕКЛАМЫ
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 Теги темы: Много денег

Скачать Симулятор Тюремного Охранника (Мод, Много денег) v1.0 MOD APK

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Скачать Симулятор Тюремного Охранника (Мод, Много денег) 118 Мб Ссылка 2 118 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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