Описание

Berry Factory Tycoon - это очаровательный и геймплейно насыщенный симулятор, в котором игроки становятся руководителями фабрики по производству вкусных угощений из натуральных ягод и других ингредиентов. В этой игре необходимо организовать комплексный процесс от начала до конца. Вы будете заниматься выращиванием сырья, его сбором, далее переработкой, упаковкой и даже доставкой продукции оптовым распространителям.





Каждый этап процесса требует внимания и заботы не только со стороны игрока, но и со стороны нанятых профессионалов. Вы сможете нанимать и улучшать навыки своих работников, чтобы обеспечить более эффективное производство и увеличение прибыли.





Игра предлагает прекрасную визуальную картину, а также широкие возможности для развития своего бизнеса. Все это делает "Berry Factory Tycoon" отличной находкой для поклонников симуляторов, желающих погрузиться в увлекательный мир управления фабрикой и производства вкусных продуктов.