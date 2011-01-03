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Berry Factory Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)

Berry Factory Tycoon 0.8.9

Бесплатные покупки
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Версия:
0.8.9
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
MTAG PUBLISHING LTD
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 758
Скриншоты
Описание

Berry Factory Tycoon - это очаровательный и геймплейно насыщенный симулятор, в котором игроки становятся руководителями фабрики по производству вкусных угощений из натуральных ягод и других ингредиентов. В этой игре необходимо организовать комплексный процесс от начала до конца. Вы будете заниматься выращиванием сырья, его сбором, далее переработкой, упаковкой и даже доставкой продукции оптовым распространителям.


Каждый этап процесса требует внимания и заботы не только со стороны игрока, но и со стороны нанятых профессионалов. Вы сможете нанимать и улучшать навыки своих работников, чтобы обеспечить более эффективное производство и увеличение прибыли.


Игра предлагает прекрасную визуальную картину, а также широкие возможности для развития своего бизнеса. Все это делает "Berry Factory Tycoon" отличной находкой для поклонников симуляторов, желающих погрузиться в увлекательный мир управления фабрикой и производства вкусных продуктов.


Информация о модах

МОД 1

  • Бесплатные обновления

МОД 2

  • Деньги не потрачены.
  • Разблокирована возможность VIP-подписки, дающая возможность получать бесплатные предметы без просмотра рекламы.



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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Berry Factory Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) v0.8.9 MOD APK

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MOD V1 111 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 111 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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