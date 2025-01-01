Описание

Hero Pot Growth: Idle RPG — это фэнтезийная idle-RPG, в которой ты собираешь собственную команду героев и восстанавливаешь порядок в мире, разрушенном тьмой Великого Короля Демонов. Пока старые защитники канули в забвение, новая волна авантюристов поднимается, чтобы ответить на зов судьбы. И ты станешь тем, кто поведёт их к победе.





Собирай уникальных персонажей, улучшай их способности, комбинируй роли и создавай сбалансированную команду, способную справиться с самыми мощными врагами. В Hero Pot Growth нет сложных механик — герои продолжают тренироваться и сражаться, даже когда ты отдыхаешь. Это игра, которая работает на тебя: ресурсный менеджмент, развитие фермы, плавная прокачка и нескончаемое улучшение без необходимости постоянного клика.





Каждое новое усиление приближает тебя к окончательной битве с древним злом. А пока — строй, развивай и наблюдай, как твоя команда растёт, даже когда ты не у экрана. Герои отдыхают, чтобы стать сильнее. И ты — вместе с ними.