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Hero Pot Growth: Idle RPG (Мод меню)

Hero Pot Growth: Idle RPG 1.0.2

Мод менюРежим бога

Герои исчезли… но их история только начинается снова — теперь с твоей командой
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Scarrot
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 81 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Hero Pot Growth: Idle RPG — это фэнтезийная idle-RPG, в которой ты собираешь собственную команду героев и восстанавливаешь порядок в мире, разрушенном тьмой Великого Короля Демонов. Пока старые защитники канули в забвение, новая волна авантюристов поднимается, чтобы ответить на зов судьбы. И ты станешь тем, кто поведёт их к победе.


Собирай уникальных персонажей, улучшай их способности, комбинируй роли и создавай сбалансированную команду, способную справиться с самыми мощными врагами. В Hero Pot Growth нет сложных механик — герои продолжают тренироваться и сражаться, даже когда ты отдыхаешь. Это игра, которая работает на тебя: ресурсный менеджмент, развитие фермы, плавная прокачка и нескончаемое улучшение без необходимости постоянного клика.


Каждое новое усиление приближает тебя к окончательной битве с древним злом. А пока — строй, развивай и наблюдай, как твоя команда растёт, даже когда ты не у экрана. Герои отдыхают, чтобы стать сильнее. И ты — вместе с ними.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Множитель скорости атаки
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню, Режим бога

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Скачать Hero Pot Growth: Idle RPG (Мод меню) 81 Мб Ссылка 2 81 Мб

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