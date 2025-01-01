Описание

Raccoon Market: Лесная Ферма — это идеальное место для тех, кто хочет расслабиться и поиграть в уютной атмосфере. Вместе с добродушным Енотом ты откроешь собственную ферму в самом сердце леса, будешь готовить вкусные блюда, кормить зверушек и развивать свой маленький кулинарный рай. Играть просто, но затягивает: строишь, улучшаешь, открываешь новые рецепты и постепенно превращаешь уголок леса в процветающее место.





В Raccoon Market: Лесная Ферма тебе помогут зайцы, ёжики, белки и другие милые обитатели. Каждый из них умеет что-то особенное — кто-то быстрее собирает, кто-то круче готовит, а вместе вы справитесь с любыми задачами. Развивай ферму, строй кухни, выставляй полки, выполняй заказы и просто наслаждайся процессом. Это игра, в которую хочется возвращаться за уютом, спокойствием и доброй компанией.