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Raccoon Market: Лесная Ферма (Мод Меню)

Raccoon Market: Лесная Ферма 1.7

Мод меню

Лесная ферма, где каждый день — как праздник с друзьями
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Версия:
1.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Games Extras
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Raccoon Market: Лесная Ферма — это идеальное место для тех, кто хочет расслабиться и поиграть в уютной атмосфере. Вместе с добродушным Енотом ты откроешь собственную ферму в самом сердце леса, будешь готовить вкусные блюда, кормить зверушек и развивать свой маленький кулинарный рай. Играть просто, но затягивает: строишь, улучшаешь, открываешь новые рецепты и постепенно превращаешь уголок леса в процветающее место.


В Raccoon Market: Лесная Ферма тебе помогут зайцы, ёжики, белки и другие милые обитатели. Каждый из них умеет что-то особенное — кто-то быстрее собирает, кто-то круче готовит, а вместе вы справитесь с любыми задачами. Развивай ферму, строй кухни, выставляй полки, выполняй заказы и просто наслаждайся процессом. Это игра, в которую хочется возвращаться за уютом, спокойствием и доброй компанией.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Raccoon Market: Лесная Ферма (Мод Меню) 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

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