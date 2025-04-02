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Digging Hole Mania (Мод, Без рекламы)

Digging Hole Mania 0.7.0

Без рекламы

Не всё золото лежит на виду — самое ценное прячется глубоко под ногами
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Версия:
0.7.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Stonemobile Kft
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 146 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23
Скриншоты
Описание

Digging Hole Mania — это не просто копалка, а целый вызов для тех, кто не боится испачкать руки ради сокровищ. Лопата — твой первый друг, а земля — не просто фон, а враг, который прячет и золото, и неприятности. Копай глубже, находи редкие ресурсы, улучшай инструменты и строй себе путь к настоящему богатству. Но помни: чем глубже лезешь, тем опаснее становится. Тут не просто про добычу — тут про выживание и про расчёт.


Digging Hole Mania подбрасывает задачи на каждом шагу. Земля может быть мягкой, может быть каменной, а может скрывать ловушки, которых ты не ждёшь. Нужно следить за инвентарём, за ресурсами, за состоянием снаряжения. Хочешь прогресса — копай умно. Хочешь риска — иди на глубину, где шанс что-то найти растёт вместе с шансом остаться там навсегда. Игра не про спешку — она про план, терпение и жадность, которую сложно удержать.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Digging Hole Mania (Мод, Без рекламы) v0.7.0 MOD APK

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Скачать Digging Hole Mania (Мод, Без рекламы) 146 Мб Ссылка 2 146 Мб

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