Описание

Вы оказались в ловушке бесконечного подземного перехода, где каждая секунда требует максимальной сосредоточенности. Внимательно наблюдайте за своим окружением, ведь только так вы сможете обнаружить «Выход 8» — единственный путь к спасению. Следите за аномалиями: если вы их заметите, сразу же возвращайтесь, а если их нет — двигайтесь вперёд, не отвлекаясь на сомнения. Погрузитесь в атмосферу загадочности, где скрытые тайны и неясные пространства подталкивают вас к постоянному поиску истины.





The Exit 8 — это симулятор короткой ходьбы, вдохновлённый японскими подземными переходами, пограничными пространствами и задними комнатами, где каждый шаг становится испытанием интуиции и внимательности. Исследуйте коридоры и лабиринты, где каждый найденный элемент может стать ключом к разгадке тайны, а каждое принятое решение — шагом к освобождению из этого мистического мира.