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Train Sim Pro (Мод, Unlocked)

Train Sim Pro 4.7.0

Unlocked

Железнодорожные маршруты: испытайте реальность 3D-симуляции поездов
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Версия:
4.7.0
Требования:
Android 11
Разработчик:
3583 Bytes
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Train Sim Pro – идеальное развлечение для взрослых и детей, увлечённых железнодорожным транспортом. В этой игре вы можете управлять как историческими, так и современными поездами, идеально воссозданными в 3D, чтобы забрать пассажиров со станций или перевезти грузы по разнообразным маршрутам. Погрузитесь в атмосферу настоящего машиниста: сидите в кабине, наблюдайте за происходящим внутри пассажирских вагонов или следите за величественным поездом с земли, когда он стремительно приближается к вам. Каждый маршрут превращается в уникальное путешествие, где реалистичные детали, динамичная смена погоды и освещения дарят чувство присутствия и полного контроля над ситуацией.


Управляйте поездом, планируйте маршруты и соблюдайте расписание, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и своевременную доставку грузов. Тщательно проработанные элементы интерфейса и внимание к мелочам позволяют почувствовать всю прелесть железнодорожного симулятора, делая каждую поездку захватывающим приключением, в котором точность и мастерство становятся залогом успеха.


Информация о модах
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  • Отключена проверка лицензии
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 Теги темы: Unlocked

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