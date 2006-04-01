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Idle Raft City - Sea World (Мод меню)

Idle Raft City - Sea World 0.0.1

Мод меню

Создайте процветающий островной город в безбрежном океане возможностей
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
FERA Games - Idle Simulator Tycoon Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Raft City - Idle Sea World приглашает вас окунуться в уникальный мир, где земля исчезла, а домом стал бескрайний океан. Начав с небольшого плота, вы постепенно превращаете его в настоящий город из плавучих платформ, объединяя ресурсы для строительства новых сооружений и создания стабильной инфраструктуры. Каждое улучшение помогает не только выжить в условиях непредсказуемых вод, но и возводить процветающее сообщество, где все элементы работают в гармонии. Сосредоточьтесь на грамотном управлении, открывайте новые плоты и совершенствуйте свою империю с помощью передовых технологий, превращая скромное начало в уникальный островной город.


Стратегическое развитие, поиск редких материалов и постоянное обновление инфраструктуры дарят возможность испытать радость творчества и приключений. Исследуйте просторы океана, открывайте новые горизонты и обретайте уверенность в завтрашнем дне, создавая город, способный противостоять любым вызовам. Каждый найденный ресурс, каждая добытая монета приближает вас к воплощению мечты о великолепном плавучем мире, где свобода, инновации и стремление к развитию соединяются в единое целое.


Информация о модах
  • Меню
  • Валютный множитель
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Idle Raft City - Sea World (Мод меню) 55 Мб Ссылка 2 55 Мб

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