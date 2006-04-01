Описание

Raft City - Idle Sea World приглашает вас окунуться в уникальный мир, где земля исчезла, а домом стал бескрайний океан. Начав с небольшого плота, вы постепенно превращаете его в настоящий город из плавучих платформ, объединяя ресурсы для строительства новых сооружений и создания стабильной инфраструктуры. Каждое улучшение помогает не только выжить в условиях непредсказуемых вод, но и возводить процветающее сообщество, где все элементы работают в гармонии. Сосредоточьтесь на грамотном управлении, открывайте новые плоты и совершенствуйте свою империю с помощью передовых технологий, превращая скромное начало в уникальный островной город.





Стратегическое развитие, поиск редких материалов и постоянное обновление инфраструктуры дарят возможность испытать радость творчества и приключений. Исследуйте просторы океана, открывайте новые горизонты и обретайте уверенность в завтрашнем дне, создавая город, способный противостоять любым вызовам. Каждый найденный ресурс, каждая добытая монета приближает вас к воплощению мечты о великолепном плавучем мире, где свобода, инновации и стремление к развитию соединяются в единое целое.