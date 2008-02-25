Описание

Emergency Ambulance Simulator переносит вас за руль реалистичной машине скорой помощи, созданной по образу реальных моделей, чтобы испытать всю ответственность и динамику профессии спасателя. Без загрузочных экранов вы свободно перемещаетесь по открытому городу без загрузочных экранов, сталкиваясь с меняющимися погодными условиями и циклами дня и ночи. Каждая секунда на счету — чем быстрее вы доставите пострадавших в больницу, тем больше ресурсов получите для развития.





Второй абзац раскрывает стратегический аспект игры: заработанные средства можно вложить в модернизацию системы жизнеобеспечения, которая увеличивает шансы пациентов выжить, а также персонализировать внешний вид и функциональность вашей машины скорой помощи. Выбирайте из различных моделей и настраивайте их под свой стиль — от раскрасок до оборудования. Постепенно прокачивая навыки вождения, тактическое мышление и управляя ресурсами, вы создадите эффективную службу экстренной помощи, способную справиться с любыми вызовами на улицах города.