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Emergency Ambulance Simulator (Мод, Бесплатные покупки)

Emergency Ambulance Simulator 1.2.4

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Ощутите напряжённую жизнь спасателя в реалистичном симуляторе работы скорой помощи
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Версия:
1.2.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SkisoSoft
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16
Скриншоты
Описание

Emergency Ambulance Simulator переносит вас за руль реалистичной машине скорой помощи, созданной по образу реальных моделей, чтобы испытать всю ответственность и динамику профессии спасателя. Без загрузочных экранов вы свободно перемещаетесь по открытому городу без загрузочных экранов, сталкиваясь с меняющимися погодными условиями и циклами дня и ночи. Каждая секунда на счету — чем быстрее вы доставите пострадавших в больницу, тем больше ресурсов получите для развития.


Второй абзац раскрывает стратегический аспект игры: заработанные средства можно вложить в модернизацию системы жизнеобеспечения, которая увеличивает шансы пациентов выжить, а также персонализировать внешний вид и функциональность вашей машины скорой помощи. Выбирайте из различных моделей и настраивайте их под свой стиль — от раскрасок до оборудования. Постепенно прокачивая навыки вождения, тактическое мышление и управляя ресурсами, вы создадите эффективную службу экстренной помощи, способную справиться с любыми вызовами на улицах города.


Информация о модах
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Скачать Emergency Ambulance Simulator (Мод, Бесплатные покупки) v1.2.4 MOD APK

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Скачать Emergency Ambulance Simulator (Мод, Бесплатные покупки) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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