Описание

В What in Hell is Bad? игрокам предстоит окунуться в мир, где исчезновение Бога переворачивает все законы, и каждый уголок земли наполнен хаосом и противоречиями. С исчезновением Высшей Силы начинается безжалостная война между творениями, которые когда-то служили оплотом мира. Теперь в руках людей лежит ответственность за установление порядка в этом перевёрнутом мире. Вы – потомок царя Соломона, наделённый силой, способной изменить исход глобальных событий. Игра предлагает вам сыграть роль нейтрального персонажа, балансирующего между сверхъестественными силами: от сияющих Серафимов до коварных 72 демонов и даже Семи смертными грехами, постоянно пытающимися перетянуть вас на свою сторону. Ваши решения, продиктованные острой интрига, определяют, как будет восстановлен мир и когда, возможно, вернётся Всемогущий.





Вторая часть игрового процесса предлагает инновационный подход к выполнению миссий через простые сенсорные операции, превращая каждое действие в захватывающее испытание. Вам предстоит не только исследовать перевёрнутую реальность, но и предугадывать ход событий, используя свои уникальные способности для решения поставленных задач. С каждым новым уровнем игра всё больше затягивает в водоворот опасных схваток, где даже малейшая ошибка может изменить ход истории. Ваш персонаж становится ключом к восстановлению равновесия между Адом и Раем, и именно от ваших тактических решений зависит судьба мира. Используйте все свои умения, чтобы шаг за шагом выполнять миссии, восстанавливать разрушенный порядок и принести долгожданный мир в этот потрясающий, но безжалостный вселенский конфликт.