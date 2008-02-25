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What in Hell is Bad? (Мод меню)

What in Hell is Bad? (Мод меню) 1.8.5

Погружение в хаос между Адом и Раем: сенсорные миссии и нейтральная сила выбора
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Версия:
1.8.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Prettybusy
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

В What in Hell is Bad? игрокам предстоит окунуться в мир, где исчезновение Бога переворачивает все законы, и каждый уголок земли наполнен хаосом и противоречиями. С исчезновением Высшей Силы начинается безжалостная война между творениями, которые когда-то служили оплотом мира. Теперь в руках людей лежит ответственность за установление порядка в этом перевёрнутом мире. Вы – потомок царя Соломона, наделённый силой, способной изменить исход глобальных событий. Игра предлагает вам сыграть роль нейтрального персонажа, балансирующего между сверхъестественными силами: от сияющих Серафимов до коварных 72 демонов и даже Семи смертными грехами, постоянно пытающимися перетянуть вас на свою сторону. Ваши решения, продиктованные острой интрига, определяют, как будет восстановлен мир и когда, возможно, вернётся Всемогущий.


Вторая часть игрового процесса предлагает инновационный подход к выполнению миссий через простые сенсорные операции, превращая каждое действие в захватывающее испытание. Вам предстоит не только исследовать перевёрнутую реальность, но и предугадывать ход событий, используя свои уникальные способности для решения поставленных задач. С каждым новым уровнем игра всё больше затягивает в водоворот опасных схваток, где даже малейшая ошибка может изменить ход истории. Ваш персонаж становится ключом к восстановлению равновесия между Адом и Раем, и именно от ваших тактических решений зависит судьба мира. Используйте все свои умения, чтобы шаг за шагом выполнять миссии, восстанавливать разрушенный порядок и принести долгожданный мир в этот потрясающий, но безжалостный вселенский конфликт.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

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