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Catstaurant : Cat Chefs (Мод Меню)

Catstaurant : Cat Chefs (Мод Меню) 1.0.0

Catstaurant: Cat Chefs – Офисный кот меняет судьбу с одной чашкой кофе!
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SUPERBOX Inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 139 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Представляем Catstaurant: Cat Chefs — уникальный симулятор управления рестораном, где ваша история начинается с офисного кота, мастера по приготовлению кофе. Всё изменилось в тот день, когда кот подал особый кофе состоятельному клиенту, посетившему офис. Клиент был настолько впечатлён вкусом, что решил открыть кафе специально для кота!


В этой увлекательной игре вы познакомитесь с различными животными-гостями, каждый из которых обладает своим неповторимым вкусом и предпочтениями. Управляйте каждым аспектом ресторана: от приёма заказов и приготовления еды до обслуживания и уборки. Начните с небольшого кафе и постепенно расширяйтесь до суши-бара, стейк-хауса, ресторана дим-сам и даже пекарни!


Погрузитесь в атмосферу весёлого бизнес-симулятора и наблюдайте, как одна чашка кофе способна изменить судьбу. Создайте свою империю, где каждый посетитель становится частью вашей истории успеха, а офисный кот — настоящей звездой кулинарного мира!


Информация о модах

Меню, Валюта всегда увеличивается

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Catstaurant : Cat Chefs (Мод Меню) v1.0.0 MOD APK

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Скачать Catstaurant : Cat Chefs (Мод Меню) 139 Мб Ссылка 2 139 Мб

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