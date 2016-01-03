Описание

Представляем Catstaurant: Cat Chefs — уникальный симулятор управления рестораном, где ваша история начинается с офисного кота, мастера по приготовлению кофе. Всё изменилось в тот день, когда кот подал особый кофе состоятельному клиенту, посетившему офис. Клиент был настолько впечатлён вкусом, что решил открыть кафе специально для кота!





В этой увлекательной игре вы познакомитесь с различными животными-гостями, каждый из которых обладает своим неповторимым вкусом и предпочтениями. Управляйте каждым аспектом ресторана: от приёма заказов и приготовления еды до обслуживания и уборки. Начните с небольшого кафе и постепенно расширяйтесь до суши-бара, стейк-хауса, ресторана дим-сам и даже пекарни!





Погрузитесь в атмосферу весёлого бизнес-симулятора и наблюдайте, как одна чашка кофе способна изменить судьбу. Создайте свою империю, где каждый посетитель становится частью вашей истории успеха, а офисный кот — настоящей звездой кулинарного мира!