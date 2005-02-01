Описание

Добро пожаловать в My Bakery Story – расслабляющий казуальный симулятор управления пекарней, который перенесет вас в мир ароматной выпечки, вкусных десертов и бодрящего кофе. Здесь каждая деталь находится в ваших руках: от совершенствования уникальных рецептов до умелого управления сотрудниками. Подобно My Hot Pot Story, эта игра позволяет вам окунуться в атмосферу творчества и уюта, где вы сможете создать настоящий бренд и завоевать титул «Лучшая пекарня»!





Погрузитесь в процесс создания и развития собственного бизнеса, где ваше внимание к мелочам превращается в ключ к успеху. Управляйте пекарней, экспериментируйте с новыми рецептами и стройте свою хлебную империю, удовлетворяя вкусы самых взыскательных клиентов. My Bakery Story дарит вам радость творчества и вдохновения, превращая повседневное управление бизнесом в настоящее искусство!