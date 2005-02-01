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My Bakery Story (Мод меню)

My Bakery Story (Мод меню) 1.9.8

Создайте свою хлебную империю в My Bakery Story
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Версия:
1.9.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SurvivalGame
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 876 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в My Bakery Story – расслабляющий казуальный симулятор управления пекарней, который перенесет вас в мир ароматной выпечки, вкусных десертов и бодрящего кофе. Здесь каждая деталь находится в ваших руках: от совершенствования уникальных рецептов до умелого управления сотрудниками. Подобно My Hot Pot Story, эта игра позволяет вам окунуться в атмосферу творчества и уюта, где вы сможете создать настоящий бренд и завоевать титул «Лучшая пекарня»!


Погрузитесь в процесс создания и развития собственного бизнеса, где ваше внимание к мелочам превращается в ключ к успеху. Управляйте пекарней, экспериментируйте с новыми рецептами и стройте свою хлебную империю, удовлетворяя вкусы самых взыскательных клиентов. My Bakery Story дарит вам радость творчества и вдохновения, превращая повседневное управление бизнесом в настоящее искусство!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Деньги всегда увеличиваются
  • Множитель драгоценных камней
  • Разблокировано все
    Без рекламы
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать My Bakery Story (Мод меню) 876 Мб Ссылка 2 876 Мб

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