Panda Ninja School idle Tycoon (Мод меню) 1.0.3
Постройте империю ниндзя-панд и станьте легендарным директором своей школы
В Panda Ninja School Idle Tycoon вы берете на себя роль директора собственной академии ниндзя-панд, где каждая милая панда мечтает стать настоящим мастером ниндзя. Управляйте потоками учеников, развивайте инфраструктуру, расширяйте классы и создавайте идеальную среду для обучения начинающих панд-ниндзя. Ваши решения влияют на рост и успех академии, превращая скромное заведение в школу мирового класса, где традиции сочетаются с инновационными подходами к обучению.
Нанимайте опытных инструкторов и оптимизируйте учебный процесс, чтобы каждая панда раскрыла свои скрытые таланты и достигла вершин мастерства. Panda Ninja School Idle Tycoon предлагает увлекательный геймплей с элементами тайкуна, позволяя вам наслаждаться веселой и динамичной игрой, которая превращает управление академией в настоящее искусство. Превратите свою маленькую школу в легенду и наслаждайтесь каждой минутой захватывающих приключений в мире ниндзя-панд!
- Неограниченное золото
- Неограниченный драгоценный камень
- Неограниченный престиж
- Неограниченные Камни Ниндзя
- Неограниченная боевая мощь
- Неограниченное количество ниндзя данго
- Неограниченное количество билетов для среднего уровня
- Неограниченные расширенные билеты
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