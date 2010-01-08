Описание

В Panda Ninja School Idle Tycoon вы берете на себя роль директора собственной академии ниндзя-панд, где каждая милая панда мечтает стать настоящим мастером ниндзя. Управляйте потоками учеников, развивайте инфраструктуру, расширяйте классы и создавайте идеальную среду для обучения начинающих панд-ниндзя. Ваши решения влияют на рост и успех академии, превращая скромное заведение в школу мирового класса, где традиции сочетаются с инновационными подходами к обучению.





Нанимайте опытных инструкторов и оптимизируйте учебный процесс, чтобы каждая панда раскрыла свои скрытые таланты и достигла вершин мастерства. Panda Ninja School Idle Tycoon предлагает увлекательный геймплей с элементами тайкуна, позволяя вам наслаждаться веселой и динамичной игрой, которая превращает управление академией в настоящее искусство. Превратите свою маленькую школу в легенду и наслаждайтесь каждой минутой захватывающих приключений в мире ниндзя-панд!