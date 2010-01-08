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Panda Ninja School idle Tycoon (Мод меню)

Panda Ninja School idle Tycoon (Мод меню) 1.0.3

Постройте империю ниндзя-панд и станьте легендарным директором своей школы
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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HStudio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 117 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

В Panda Ninja School Idle Tycoon вы берете на себя роль директора собственной академии ниндзя-панд, где каждая милая панда мечтает стать настоящим мастером ниндзя. Управляйте потоками учеников, развивайте инфраструктуру, расширяйте классы и создавайте идеальную среду для обучения начинающих панд-ниндзя. Ваши решения влияют на рост и успех академии, превращая скромное заведение в школу мирового класса, где традиции сочетаются с инновационными подходами к обучению.


Нанимайте опытных инструкторов и оптимизируйте учебный процесс, чтобы каждая панда раскрыла свои скрытые таланты и достигла вершин мастерства. Panda Ninja School Idle Tycoon предлагает увлекательный геймплей с элементами тайкуна, позволяя вам наслаждаться веселой и динамичной игрой, которая превращает управление академией в настоящее искусство. Превратите свою маленькую школу в легенду и наслаждайтесь каждой минутой захватывающих приключений в мире ниндзя-панд!


Информация о модах
  • Неограниченное золото
  • Неограниченный драгоценный камень
  • Неограниченный престиж
  • Неограниченные Камни Ниндзя
  • Неограниченная боевая мощь
  • Неограниченное количество ниндзя данго
  • Неограниченное количество билетов для среднего уровня
  • Неограниченные расширенные билеты
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Panda Ninja School idle Tycoon (Мод меню) v1.0.3 MOD APK

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Скачать Panda Ninja School idle Tycoon (Мод меню) 117 Мб Ссылка 2 117 Мб

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