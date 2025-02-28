Modern Life 当代人生 (Мод Меню) 1.10.8
Откройте для себя бесконечные возможности современной жизни с этой текстовой симуляцией
Погрузитесь в мир Modern Life — уникальной текстовой игры-симулятора, где вы можете выбрать любую жизнь, которую пожелаете, и начать новый путь с разнообразными карьерными выборми и личностями. Более тысячи различных способов прожить жизнь дарят игре бесконечную ценность для повторного прохождения, поскольку каждый новый забег раскрывает неожиданные сценарии и неожиданные повороты судьбы.
Выбирая одну из многочисленных карьер, вы столкнетесь с конкретными требованиями для достижения успеха, и каждое ваше решение будет влиять на исход истории. Погрузитесь в реалистичные жизненные ситуации, принимайте сложные решения и наблюдайте, как ваши действия формируют судьбу персонажа. Modern Life позволяет вам прожить настоящую жизнь с новым оттенком и вкусом, открывая перед вами мир, где каждая карьера приносит уникальные впечатления и новые знания.
1. Меню
2. Бесплатные покупки в приложении
3. Неограниченные деньги (увеличиваются значительно, когда вы тратите)
Примечание: эта игра доступна на английском языке.
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