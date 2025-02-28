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Modern Life 当代人生 (Мод Меню)

Modern Life 当代人生 (Мод Меню) 1.10.8

Откройте для себя бесконечные возможности современной жизни с этой текстовой симуляцией
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Версия:
1.10.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Wingjoy Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 448 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир Modern Life — уникальной текстовой игры-симулятора, где вы можете выбрать любую жизнь, которую пожелаете, и начать новый путь с разнообразными карьерными выборми и личностями. Более тысячи различных способов прожить жизнь дарят игре бесконечную ценность для повторного прохождения, поскольку каждый новый забег раскрывает неожиданные сценарии и неожиданные повороты судьбы.


Выбирая одну из многочисленных карьер, вы столкнетесь с конкретными требованиями для достижения успеха, и каждое ваше решение будет влиять на исход истории. Погрузитесь в реалистичные жизненные ситуации, принимайте сложные решения и наблюдайте, как ваши действия формируют судьбу персонажа. Modern Life позволяет вам прожить настоящую жизнь с новым оттенком и вкусом, открывая перед вами мир, где каждая карьера приносит уникальные впечатления и новые знания.


Информация о модах

1. Меню

2. Бесплатные покупки в приложении

3. Неограниченные деньги (увеличиваются значительно, когда вы тратите)


Примечание: эта игра доступна на английском языке.

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Modern Life 当代人生 (Мод Меню) 448 Мб Ссылка 2 448 Мб

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