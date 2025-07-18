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Tap Wizard 2: Idle Magic Quest (Мод, Режим бога)

Tap Wizard 2: Idle Magic Quest (Мод, Режим бога) v7.5.0

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Версия:
7.5.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TopCog
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:39
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 606
Описание

Tap Wizard 2 - это захватывающая ролевая игра-симулятор, которая объединяет в себе элементы бездействия и магии. В этой игре вы вступите в роль главного менеджера команды и будете выполнять важные задачи, чтобы защитить ваш волшебный мир от злых сил тьмы.


Основными элементами игры являются магические заклинания, которые вы сможете использовать в битвах. Вам предстоит сражаться с различными противниками и использовать свои заклинания, такие как лед, огонь, вода и свет, чтобы одолеть их. Чем больше вы развиваете свои магические навыки, тем мощнее становитесь.


Игра обещает захватывающие бои и множество уровней, которые предоставят вам возможность стать лучшим магом в мире игры. Если вы увлекаетесь магией и приключениями, то Tap Wizard 2 может предложить вам увлекательный игровой опыт.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бог Мод
  • Бесплатные покупки
  • Мгновенное убийство
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 Теги темы: Режим бога

Скачать Tap Wizard 2: Idle Magic Quest (Мод, Режим бога) v7.5.0 MOD APK

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Скачать Tap Wizard 2: Idle Magic Quest (Мод, Режим бога) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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