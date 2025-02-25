android-1.ru / Игры / Симуляторы / Внедорожник 4X4: вождение (Мод, без рекламы)
Внедорожник 4X4: вождение (Мод, без рекламы)

Внедорожник 4X4: вождение (Мод, без рекламы) 1.3

Ощутите реализм бездорожья: гонки, миссии и драйв на горных трассах экстремального уровня
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Mak4 Game Studio
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 156 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

OffRoad – это уникальный симулятор вождения и гонок 4X4, где реализм и простота управления идут рука об руку. Поднимайтесь по извилистым горным дорогам, доставляйте грузы в самые отдаленные уголки и наслаждайтесь живописными пейзажами. Каждая миссия и каждое состязание превращают ваш опыт в настоящее приключение, а динамичный геймплей позволяет почувствовать все нюансы управления на ухабистых трассах.


В этой игре вы становитесь настоящим профессионалом, осваивая сложные маршруты и выполняя задания в режиме реального времени. С помощью интуитивного управления и потрясающей 3D-графики OffRoad дарит возможность испытать драйв настоящего симулятора грузовика. Станьте мастером бездорожья, прокладывая путь через горные перевалы и ощутите свободу и адреналин на каждом километре пути.


Информация о модах

Без рекламы

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Автомобильные игры на Андроид
Автомобильные игры на Андроид
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Внедорожник 4X4: вождение (Мод, без рекламы) v1.3 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Внедорожник 4X4: вождение (Мод, без рекламы) 156 Мб Ссылка 2 156 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Age of Empires Mobile (Полная версия)
Age of Empires Mobile (Полная версия)
Version: 1.4.100.100
Clay Hunt PRO (Мод, Unlocked)
Clay Hunt PRO (Мод, Unlocked)
Version: 1.9.9
Wall World (Мод, Много денег)
Wall World (Мод, Много денег)
Version: 1.1.1.0
Oper Style Sim (Мод, Без рекламы)
Oper Style Sim (Мод, Без рекламы)
Version: 0.38
Mud Distance Driving (Мод, Много денег)
Mud Distance Driving (Мод, Много денег)
Version: 1.0.1
Geometry Survivor (Полная версия)
Geometry Survivor (Полная версия)
Version: 1.0
POJAVLAUNCHER : Java Craft
POJAVLAUNCHER : Java Craft
Version: 1.1
Waifuku Menjadi Nyata
Waifuku Menjadi Nyata
Version: 0.0.31

Отзывы о Внедорожник 4X4: вождение (Мод, без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив