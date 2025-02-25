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Clay Hunt PRO (Мод, Unlocked)

Clay Hunt PRO (Мод, Unlocked) 1.9.9

Ощутите адреналин стрельбы из дробовика и захватывающую охоту за птицами
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Версия:
1.9.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Shotgun Gaming Oy
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Clay Hunt PRO предлагает вам уникальный опыт, где простая стрельба из дробовика превращается в настоящее искусство. Погрузитесь в атмосферу настоящего стрелкового азарта, объединяя динамичные испытания с быстрыми глиняными мишенями и высоколетящими фазанами. Тысячи стрелков по всему миру уже оценили возможности этой игры и её живое сообщество, где каждый выстрел наполнен адреналином и точностью.


Благодаря уникальному сенсорному управлению, игра обеспечивает аутентичный процесс, который позволяет вам наслаждаться острыми ощущениями, даже не находясь на стрельбище. Clay Hunt PRO дарит возможность испытать себя в различных дисциплинах охоты: будь то взрывная динамика глиняных мишеней или захватывающая охота на птиц, где каждая секунда – это вызов и шанс на победу.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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