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Oper Style Sim (Мод, Без рекламы)

Oper Style Sim (Мод, Без рекламы) 0.38

Погрузитесь в мир российских автоприключений: реализм, дрифт и тюнинг!
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Версия:
0.38
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
mamedoff
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 504 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Oper Style Sim перенесет вас в атмосферу настоящего российского автосимулятора, где легендарные автомобили АвтоВАЗ соседствуют с иномарками. Реалистичная карта Санкт-Петербурга и детально проработанные улицы дарят возможность окунуться в мир, где каждый поворот и перекресток наполнены духом настоящего города, а каждый заезд превращается в уникальное приключение.


Здесь вы сможете совершенствовать свои навыки дрифта, экспериментировать с тюнингом и наслаждаться уникальной физикой автомобилей, что позволяет в полной мере прочувствовать скорость, стиль и драйв. Спецсигналы и детально воссозданная городская среда делают каждую поездку неповторимой, превращая симулятор в настоящее испытание для настоящих автолюбителей и ценителей динамичных заездов.


Информация о модах

Без рекламы

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Игра входит в подборки:
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Автомобильные игры на Андроид
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Oper Style Sim (Мод, Без рекламы) v0.38 MOD APK

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Скачать Oper Style Sim (Мод, Без рекламы) 504 Мб Ссылка 2 504 Мб
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