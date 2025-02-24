Описание

Oper Style Sim перенесет вас в атмосферу настоящего российского автосимулятора, где легендарные автомобили АвтоВАЗ соседствуют с иномарками. Реалистичная карта Санкт-Петербурга и детально проработанные улицы дарят возможность окунуться в мир, где каждый поворот и перекресток наполнены духом настоящего города, а каждый заезд превращается в уникальное приключение.





Здесь вы сможете совершенствовать свои навыки дрифта, экспериментировать с тюнингом и наслаждаться уникальной физикой автомобилей, что позволяет в полной мере прочувствовать скорость, стиль и драйв. Спецсигналы и детально воссозданная городская среда делают каждую поездку неповторимой, превращая симулятор в настоящее испытание для настоящих автолюбителей и ценителей динамичных заездов.