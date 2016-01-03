Clean Snow 3D (Мод, Много денег) 1.5.1
Спасите горожан и создайте зимний город своей мечты
Clean Snow 3D — это увлекательная игра, в которой вы берете на себя роль спасателя в заснеженном мире. Вашей задачей будет расчищать замерзшие дороги, спасать застрявших жителей и использовать собранный снег для создания уникального ледяного города своей мечты. Каждый уровень представляет собой новое приключение, где важно не только очищать территории, но и заботиться о благополучии горожан.
В Clean Snow 3D вы сможете не только решить важные задачи по спасению людей, но и проявить свои творческие способности, строя красивый зимний город с ледяными скульптурами, снежными улицами и уютными уголками. Игра предлагает расслабляющий, но в то же время увлекательный процесс, где каждый шаг помогает развивать и совершенствовать ваш зимний мир.
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