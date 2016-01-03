Описание

Clean Snow 3D — это увлекательная игра, в которой вы берете на себя роль спасателя в заснеженном мире. Вашей задачей будет расчищать замерзшие дороги, спасать застрявших жителей и использовать собранный снег для создания уникального ледяного города своей мечты. Каждый уровень представляет собой новое приключение, где важно не только очищать территории, но и заботиться о благополучии горожан.





В Clean Snow 3D вы сможете не только решить важные задачи по спасению людей, но и проявить свои творческие способности, строя красивый зимний город с ледяными скульптурами, снежными улицами и уютными уголками. Игра предлагает расслабляющий, но в то же время увлекательный процесс, где каждый шаг помогает развивать и совершенствовать ваш зимний мир.