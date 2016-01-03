Описание

В Wolf Girlfriend вы оказываетесь в центре интерактивной драмы для взрослых, где обычный парень превращается в героя легендарного пророчества после спасения раненого волка. Его жизнь кардинально меняется, когда укусы превращают его в оборотня с приближением полнолуния, а три загадочные девушки-волчицы начинают бороться за его внимание. Сюжет игры развивается в зависимости от ваших решений, предлагая премиум-опции для откровенных романтических сцен и важных поворотных моментов, что делает каждое прохождение уникальным.





Примите судьбоносные решения, чтобы разрушить проклятие и преодолеть внутренние противоречия, выбрав путь искупления или погружения в запретные наслаждения. Wolf Girlfriend предлагает глубокий, насыщенный страстью и драматизмом сюжет, где каждая минута наполнена неожиданными поворотами, заставляя вас задуматься о границах любви, верности и личной силы. Выбор за вами – определите, кем станет ваш герой в этом волшебном и опасном мире.