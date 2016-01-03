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Wolf Girlfriend

Wolf Girlfriend 3.1.16

Интерактивная драма о любви, проклятиях и судьбе: выборы, страсть и метаморфозы
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Версия:
3.1.16
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Genius Studio Japan Inc.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

В Wolf Girlfriend вы оказываетесь в центре интерактивной драмы для взрослых, где обычный парень превращается в героя легендарного пророчества после спасения раненого волка. Его жизнь кардинально меняется, когда укусы превращают его в оборотня с приближением полнолуния, а три загадочные девушки-волчицы начинают бороться за его внимание. Сюжет игры развивается в зависимости от ваших решений, предлагая премиум-опции для откровенных романтических сцен и важных поворотных моментов, что делает каждое прохождение уникальным.


Примите судьбоносные решения, чтобы разрушить проклятие и преодолеть внутренние противоречия, выбрав путь искупления или погружения в запретные наслаждения. Wolf Girlfriend предлагает глубокий, насыщенный страстью и драматизмом сюжет, где каждая минута наполнена неожиданными поворотами, заставляя вас задуматься о границах любви, верности и личной силы. Выбор за вами – определите, кем станет ваш герой в этом волшебном и опасном мире.


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал, Новеллы

Скачать Wolf Girlfriend v3.1.16 MOD APK

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