Soul Hero: AFK Auto Battle (Мод меню) 0.4.0
Покорите мир магии и отточите талант, начав путь с обычного собирателя трав
Soul Hero: AFK Auto Battle предлагает вам уникальный шанс испытать себя в роли скромного травника, случайно нашедшего легендарный меч и оказавшегося в самом эпицентре событий. Отправляйтесь в эпическое путешествие сквозь основные этапы и темные подземелья, где за каждым углом скрываются испытания и угрозы. Развивайте персонажа, добывайте ресурсы и докажите, что вы способны превратиться из обычного путника в настоящего героя, способного спасти мир от надвигающейся беды.
В этой ролевые игры важно не только сражаться, но и оттачивать навыки, изучая искусство фермерства для укрепления боевого потенциала. Ведите своего героя к новым вершинам, собирая редкие ресурсы и улучшая экипировку, чтобы столкнуться с самыми сильными противниками. Постепенно вы осознаете, насколько глубокой может быть история обычного охотника за травами, если он решится взять в руки легендарный меч и встать на путь великого спасителя.
- Меню модов
- Неограниченный драгоценный камень
- FreeUpgrade Stat
- Разблокировать всех героев
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