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Soul Hero: AFK Auto Battle (Мод меню)

Soul Hero: AFK Auto Battle (Мод меню) 0.4.0

Покорите мир магии и отточите талант, начав путь с обычного собирателя трав
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Версия:
0.4.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MGIF
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Soul Hero: AFK Auto Battle предлагает вам уникальный шанс испытать себя в роли скромного травника, случайно нашедшего легендарный меч и оказавшегося в самом эпицентре событий. Отправляйтесь в эпическое путешествие сквозь основные этапы и темные подземелья, где за каждым углом скрываются испытания и угрозы. Развивайте персонажа, добывайте ресурсы и докажите, что вы способны превратиться из обычного путника в настоящего героя, способного спасти мир от надвигающейся беды.


В этой ролевые игры важно не только сражаться, но и оттачивать навыки, изучая искусство фермерства для укрепления боевого потенциала. Ведите своего героя к новым вершинам, собирая редкие ресурсы и улучшая экипировку, чтобы столкнуться с самыми сильными противниками. Постепенно вы осознаете, насколько глубокой может быть история обычного охотника за травами, если он решится взять в руки легендарный меч и встать на путь великого спасителя.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченный драгоценный камень
  • FreeUpgrade Stat
  • Разблокировать всех героев
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Soul Hero: AFK Auto Battle (Мод меню) v0.4.0 MOD APK

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Скачать Soul Hero: AFK Auto Battle (Мод меню) 151 Мб Ссылка 2 151 Мб

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