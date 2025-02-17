Описание

Soul Hero: AFK Auto Battle предлагает вам уникальный шанс испытать себя в роли скромного травника, случайно нашедшего легендарный меч и оказавшегося в самом эпицентре событий. Отправляйтесь в эпическое путешествие сквозь основные этапы и темные подземелья, где за каждым углом скрываются испытания и угрозы. Развивайте персонажа, добывайте ресурсы и докажите, что вы способны превратиться из обычного путника в настоящего героя, способного спасти мир от надвигающейся беды.





В этой ролевые игры важно не только сражаться, но и оттачивать навыки, изучая искусство фермерства для укрепления боевого потенциала. Ведите своего героя к новым вершинам, собирая редкие ресурсы и улучшая экипировку, чтобы столкнуться с самыми сильными противниками. Постепенно вы осознаете, насколько глубокой может быть история обычного охотника за травами, если он решится взять в руки легендарный меч и встать на путь великого спасителя.