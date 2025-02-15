Описание

Погрузитесь в атмосферу домашнего уюта и теплых воспоминаний о родном городе, где каждое заведение наполнено душой. В Hungry Hearts вы поможете доброй старушке и её ясноглазой внучке открыть семейную закусочную в тихом уголке не совсем современной Японии. Это увлекательный казуальный симулятор, в котором важна каждая мелочь: от управления финансами до тщательной подготовки блюд, которые запомнятся каждому гостю.





Развивая своё заведение, вы будете совершенствовать интерьер, расширять ассортимент и создавать неповторимую атмосферу, где каждый посетитель чувствует себя как дома. Окунитесь в мир управления рестораном, где история, забота и вкусная еда сливаются в единое целое, даруя незабываемые эмоции и создавая настоящий кулинарный шедевр.