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Hungry Hearts Restaurant (Мод Меню)

Hungry Hearts Restaurant (Мод Меню) 1.0.7

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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 9
Разработчик:
GAGEX Co.,Ltd.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 185 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в атмосферу домашнего уюта и теплых воспоминаний о родном городе, где каждое заведение наполнено душой. В Hungry Hearts вы поможете доброй старушке и её ясноглазой внучке открыть семейную закусочную в тихом уголке не совсем современной Японии. Это увлекательный казуальный симулятор, в котором важна каждая мелочь: от управления финансами до тщательной подготовки блюд, которые запомнятся каждому гостю.


Развивая своё заведение, вы будете совершенствовать интерьер, расширять ассортимент и создавать неповторимую атмосферу, где каждый посетитель чувствует себя как дома. Окунитесь в мир управления рестораном, где история, забота и вкусная еда сливаются в единое целое, даруя незабываемые эмоции и создавая настоящий кулинарный шедевр.


Информация о модах

Меню модов

Неограниченное золото

Безграничное Сердце

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Hungry Hearts Restaurant (Мод Меню) v1.0.7 MOD APK

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Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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