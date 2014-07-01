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Nightclub Security Guard

Nightclub Security Guard 2.0

Погрузитесь в мир ночной безопасности: станьте стражем клуба и обеспечьте порядок
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Версия:
2.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Garden of Dreams Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

В Nightclub Security Guard вы вживаетесь в роль бдительного охранника, ответственного за обеспечение безопасности клуба. Оснащённый современными инструментами – от металлодетекторов до рентгеновских аппаратов – вы проверяете паспорта, сканируете скрытые предметы и не допускаете проникновения запрещённых вещей. Каждая проверка становится ключевым шагом в защите заведения, где внимание к деталям и оперативное принятие решений определяют исход ситуации.


Погрузитесь в атмосферу ночного клуба, где вам предстоит управлять потоком гостей – от VIP-персон до потенциальных нарушителей спокойствия. Ваши навыки и стратегический подход позволяют не только предотвращать возможные инциденты, но и превращать каждый рабочий день в настоящее испытание мастерства. Станьте настоящим охранником, который с гордостью заявит: «Я охрана!» и обеспечьте порядок в мире, где безопасность имеет первостепенное значение.


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Скачать Nightclub Security Guard 114 Мб Ссылка 2 114 Мб

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