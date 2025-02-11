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X Case - Farm Skins CS

X Case - Farm Skins CS 1.0

Погрузитесь в мир бесплатного фарма с уникальными кейсами и эпичными скинами
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CHILLAPPS
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

X Case - Farm Skins CS – это захватывающее приложение, дающее возможность получать реальные скины из любимой игры CS совершенно бесплатно! Здесь вы можете фармить неограниченное количество монет, открывая уникальные сундуки с раскрасками оружия, каждый из которых предоставляет шанс на редкий и ценный скин. Кроме того, возможность апгрейда оружия делает игровой процесс динамичным и увлекательным, превращая каждую новую находку в шаг к совершенствованию вашего арсенала.


Мы разработали это приложение, чтобы каждый поклонник CS мог наслаждаться процессом прокачки и получения эксклюзивных скинов без финансовых затрат. Удобный интерфейс и система безопасного обмена трейд-ссылками гарантируют защиту ваших данных, а продуманный игровой процесс превращает фарм в настоящее приключение. Получайте удовольствие от открытия кейсов, совершенствуйте своё оружие и открывайте для себя новые возможности в мире CS, где каждый кейс – это шанс на эпичный успех!


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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