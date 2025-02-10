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Universal Paperclips (Полная версия)

Universal Paperclips (Полная версия) 2.0.6

Погрузитесь в мир неожиданных открытий
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Версия:
2.0.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Everybody House Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 47 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Откройте для себя проект, который с лёгкостью выделяется на фоне всех остальных кликеров. Universal Paperclips предлагает вам не просто собирать канцелярские скрепки, а делать это с умом и креативом. Вас ждёт удивительное коллекционирование скрепок, где каждая новая единица открывает новые возможности и способы использования, позволяющие разнообразить игровой процесс и не дать скуке проникнуть внутрь.


Но игра – это не только бесконечное нажатие кнопок. В Universal Paperclips скрыт интересный сюжет, который постепенно раскрывается по мере вашего продвижения, добавляя глубину и мотивацию к действию. Уникальный визуальный стиль, оригинальность и нестандартный подход к жанру делают этот кликер настоящим интригующим развлечением для геймеров, которые ищут нечто большее, чем просто очередное нажатие кнопки.


Погрузитесь в мир стратегического развития, где даже простая канцелярская скрепка становится символом инноваций и неожиданных открытий. Universal Paperclips – это игра, которая заставит вас улыбаться от каждого нового достижения и подарит массу приятных сюрпризов!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Universal Paperclips (Полная версия) 47 Мб Ссылка 2 47 Мб
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