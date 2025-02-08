POKECRAFT : Pixelmon Quest (Мод, Скорость) 1.1
Исследуйте безграничные миры, создавайте арены и сражайтесь за титул чемпиона
Погрузитесь в яркий и динамичный мир POKECRAFT: Pixelmon Quest, где каждый тренер может стать хозяином собственной вселенной. Эта игра предлагает уникальное сочетание творчества и исследования в режиме песочницы, позволяющее создавать детализированные арены, пейзажи и тренировочные зоны с помощью универсальных блоков и ресурсов. Здесь вы будете ловить, тренировать и сражаться вместе с пиксельмонами, отправляясь в эпические битвы против других тренеров.
Исследуйте обширный открытый мир, полный скрытых сокровищ и уникальных локаций, от густонаселенных городов до диких природных уголков. Каждая миссия и каждое сражение требуют тактического мышления и мастерства, позволяя вам постепенно совершенствовать свои навыки и становиться величайшим чемпионом. Откройте для себя безграничные возможности кастомизации, стратегического развития и захватывающих приключений, которые сделают ваше путешествие незабываемым для всех тренеров.
Скорость игры
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