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POKECRAFT : Pixelmon Quest (Мод, Скорость)

POKECRAFT : Pixelmon Quest (Мод, Скорость) 1.1

Исследуйте безграничные миры, создавайте арены и сражайтесь за титул чемпиона
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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Petirdev
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 784 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в яркий и динамичный мир POKECRAFT: Pixelmon Quest, где каждый тренер может стать хозяином собственной вселенной. Эта игра предлагает уникальное сочетание творчества и исследования в режиме песочницы, позволяющее создавать детализированные арены, пейзажи и тренировочные зоны с помощью универсальных блоков и ресурсов. Здесь вы будете ловить, тренировать и сражаться вместе с пиксельмонами, отправляясь в эпические битвы против других тренеров.


Исследуйте обширный открытый мир, полный скрытых сокровищ и уникальных локаций, от густонаселенных городов до диких природных уголков. Каждая миссия и каждое сражение требуют тактического мышления и мастерства, позволяя вам постепенно совершенствовать свои навыки и становиться величайшим чемпионом. Откройте для себя безграничные возможности кастомизации, стратегического развития и захватывающих приключений, которые сделают ваше путешествие незабываемым для всех тренеров.


Информация о модах

Скорость игры

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