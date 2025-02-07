Supermarket Store Simulator (Мод, Много денег) 1.7.4
Погрузитесь в мир розничной торговли: управляйте бизнесом и оптимизируйте сервис
В Supermarket Store Simulator вы окунетесь в атмосферу настоящего делового драйва, где каждый ваш шаг приближает вас к созданию успешного предприятия. В этой игре вы берете на себя роль менеджера, открывая дверь своего супермаркета, заполняя полки свежими продуктами, обновляя цены на товары и оперативно завершая процесс оформления заказа, чтобы удовлетворить взыскательных клиентов. Захватывающий геймплей этого 3D-симулятора супермаркета дарит ощущение динамики и реального управления бизнесом.
Игра предлагает богатый опыт в жанре симуляторов, где стратегическое планирование и внимание к деталям играют ключевую роль в развитии вашего магазина. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и реалистичной графике, процесс управления супермаркетом превращается в увлекательное приключение, позволяющее раскрыть все грани бизнеса от мелких деталей до масштабного развития. Откройте двери своего супермаркета и позвольте каждому клиенту почувствовать заботу, которая будет способствовать процветанию вашего дела.
Много денег
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