Ghost Hunter Idle — это захватывающая idle-игра в жанре ужаса, где вам предстоит ловить призраков и наслаждаться увлекательным геймплеем в мультяшном стиле.
Красочная графика, атмосферная музыка и звуковые эффекты создают уникальную атмосферу, в которой каждый охотник за призраками почувствует настоящий азарт! Игра сочетает в себе тактические элементы и автоматическое развитие, позволяя продолжать прогресс даже в оффлайн-режиме.
Готовы к захватывающей охоте? Ловите призраков, улучшайте навыки и погрузитесь в мир Ghost Hunter Idle, где веселье и мистика идут рука об руку!
МОД МЕНЮ
Множитель урона
Множитель скорости движения
Множитель выпадения золота
Бог Мод
Ссылка для входа и регистрации:
https://is.gd/NiUoPI
Нажмите «Зарегистрировать учетную запись» в верхней части страницы.
В APK:
Введите свое имя пользователя из регистрации завершенной.
Нажмите Получить ключ активации.
Нажмите Активировать.
Скачать Охотник за привидениями (Мод Меню) v15.3.0 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer