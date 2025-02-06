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Охотник за привидениями (Мод Меню)

Охотник за привидениями (Мод Меню) 15.3.0

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Версия:
15.3.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
mobirix
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Ghost Hunter Idle — это захватывающая idle-игра в жанре ужаса, где вам предстоит ловить призраков и наслаждаться увлекательным геймплеем в мультяшном стиле.


Красочная графика, атмосферная музыка и звуковые эффекты создают уникальную атмосферу, в которой каждый охотник за призраками почувствует настоящий азарт! Игра сочетает в себе тактические элементы и автоматическое развитие, позволяя продолжать прогресс даже в оффлайн-режиме.


Готовы к захватывающей охоте? Ловите призраков, улучшайте навыки и погрузитесь в мир Ghost Hunter Idle, где веселье и мистика идут рука об руку!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона

Множитель скорости движения

Множитель выпадения золота

Бог Мод


Ссылка для входа и регистрации:

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Охотник за привидениями (Мод Меню) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб

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