Описание

Ghost Hunter Idle — это захватывающая idle-игра в жанре ужаса, где вам предстоит ловить призраков и наслаждаться увлекательным геймплеем в мультяшном стиле.





Красочная графика, атмосферная музыка и звуковые эффекты создают уникальную атмосферу, в которой каждый охотник за призраками почувствует настоящий азарт! Игра сочетает в себе тактические элементы и автоматическое развитие, позволяя продолжать прогресс даже в оффлайн-режиме.





Готовы к захватывающей охоте? Ловите призраков, улучшайте навыки и погрузитесь в мир Ghost Hunter Idle, где веселье и мистика идут рука об руку!