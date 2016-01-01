Railways – Симулятор поезда — это стратегическая игра для любителей железных дорог, где вам предстоит управлять поездами, перевозить пассажиров и избегать столкновений. Внимательность, тактика и точный расчёт — ключи к успешному прохождению.





Переключайте пути, контролируйте движение поездов и координируйте посадку пассажиров, чтобы безопасно доставить их в пункты назначения. Каждое новое задание усложняется, требуя всё более продуманной стратегии. Railways — это сочетание динамичного геймплея и расслабляющей атмосферы, которое подарит вам увлекательные часы игры и испытания на скорость реакции и логику. Сможете ли вы справиться с потоком поездов без единой аварии?