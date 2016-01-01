Railways - Симулятор поезда (Полная версия) 2.4.8
Управляйте поездами и избегайте катастроф в увлекательном симуляторе
Версия:
2.4.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Infinity Games, Lda
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
14
Описание
Railways – Симулятор поезда — это стратегическая игра для любителей железных дорог, где вам предстоит управлять поездами, перевозить пассажиров и избегать столкновений. Внимательность, тактика и точный расчёт — ключи к успешному прохождению. Переключайте пути, контролируйте движение поездов и координируйте посадку пассажиров, чтобы безопасно доставить их в пункты назначения. Каждое новое задание усложняется, требуя всё более продуманной стратегии. Railways — это сочетание динамичного геймплея и расслабляющей атмосферы, которое подарит вам увлекательные часы игры и испытания на скорость реакции и логику. Сможете ли вы справиться с потоком поездов без единой аварии?
Railways – Симулятор поезда — это стратегическая игра для любителей железных дорог, где вам предстоит управлять поездами, перевозить пассажиров и избегать столкновений. Внимательность, тактика и точный расчёт — ключи к успешному прохождению.
Переключайте пути, контролируйте движение поездов и координируйте посадку пассажиров, чтобы безопасно доставить их в пункты назначения. Каждое новое задание усложняется, требуя всё более продуманной стратегии. Railways — это сочетание динамичного геймплея и расслабляющей атмосферы, которое подарит вам увлекательные часы игры и испытания на скорость реакции и логику. Сможете ли вы справиться с потоком поездов без единой аварии?
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