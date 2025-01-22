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The Fall 2 : Zombie Survival (Полная версия)

The Fall 2 : Zombie Survival (Полная версия) 1.14

Выживание среди кошмаров: спасите человечество в постапокалиптическом мире
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Версия:
1.14
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Funnyghost
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 929 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
133
Скриншоты
Описание

The Fall 2: Zombie Survival переносит вас в захватывающий и ужасающий мир, разрушенный зомби-апокалипсисом. Вам предстоит выживать среди орд нежити, сражаться с жуткими монстрами и раскрывать мрачную историю, погружаясь в стильный визуальный мир, оформленный в стиле комиксов. Каждая битва за жизнь, каждый найденный ресурс и каждая разгаданная тайна приближают вас к цели — спасению человечества.


Используйте широкий арсенал оружия, чтобы уничтожать врагов, решайте головоломки и исследуйте заброшенные локации, которые хранят ключ к выживанию. Помогайте выжившим, объединяйте усилия против угрозы и станьте героем, на которого все надеются. The Fall 2: Zombie Survival — это напряженная, динамичная игра, которая проверит вашу смекалку, храбрость и стремление выжить. Готовы ли вы бросить вызов ужасам?


Информация о модах

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Скачать The Fall 2 : Zombie Survival (Полная версия) 929 Мб Ссылка 2 929 Мб
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