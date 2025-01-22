Версия:
1.0.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dreamstar Network Limited
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:25
Возраст:
Требуется места:
≈ 141 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
56
Описание
Kungfu Heroes - Idle RPG — это увлекательная игра, где вы отправитесь в мир боевых искусств и станете легендой, даже находясь в режиме AFK. С простым и интуитивным геймплеем вас ждут семь дней щедрых наград, мощное оружие и легендарные боевые искусства, которые помогут вам покорить врагов.
Собирайте эпическое снаряжение, приручайте очаровательных питомцев и овладевайте культовыми приемами, такими как Ладонь, покоряющая дракона, и Один палец Ян. Станьте непревзойденным мастером, разя врагов стильными техниками, и покажите всему миру, что значит быть героем легенд!
Информация о модах
- Меню МОД
- Множитель урона
- Множитель защиты
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