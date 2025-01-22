Описание

Kungfu Heroes - Idle RPG — это увлекательная игра, где вы отправитесь в мир боевых искусств и станете легендой, даже находясь в режиме AFK. С простым и интуитивным геймплеем вас ждут семь дней щедрых наград, мощное оружие и легендарные боевые искусства, которые помогут вам покорить врагов.





Собирайте эпическое снаряжение, приручайте очаровательных питомцев и овладевайте культовыми приемами, такими как Ладонь, покоряющая дракона, и Один палец Ян. Станьте непревзойденным мастером, разя врагов стильными техниками, и покажите всему миру, что значит быть героем легенд!