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Kungfu Heroes - Idle RPG (Мод меню)

Kungfu Heroes - Idle RPG (Мод меню) 1.0.5

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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dreamstar Network Limited
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 141 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
56
Скриншоты
Описание

Kungfu Heroes - Idle RPG — это увлекательная игра, где вы отправитесь в мир боевых искусств и станете легендой, даже находясь в режиме AFK. С простым и интуитивным геймплеем вас ждут семь дней щедрых наград, мощное оружие и легендарные боевые искусства, которые помогут вам покорить врагов.


Собирайте эпическое снаряжение, приручайте очаровательных питомцев и овладевайте культовыми приемами, такими как Ладонь, покоряющая дракона, и Один палец Ян. Станьте непревзойденным мастером, разя врагов стильными техниками, и покажите всему миру, что значит быть героем легенд!


Информация о модах
  • Меню МОД
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Kungfu Heroes - Idle RPG (Мод меню) v1.0.5 MOD APK

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Скачать Kungfu Heroes - Idle RPG (Мод меню) 141 Мб Ссылка 2 141 Мб

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