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Idle Hero Wars (Мод Меню)

Idle Hero Wars (Мод Меню) 3.0.1.0

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Версия:
3.0.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ShimmerGames
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30
Скриншоты
Описание

Idle Hero Wars переносит вас в захватывающий мир интерактивного фэнтези, где глубоко под землёй пробуждается дракон. Вам предстоит отправиться в таинственные подземелья и древние леса, чтобы раскрыть магические секреты, найти поддержку среди друзей и семьи, заключить судьбоносные союзы и защитить свой дом.


Этот текстовый интерактивный роман, созданный Эми Грисволд, предлагает 380 000 слов насыщенного повествования и сотни вариантов развития событий. Здесь нет графики или звуковых эффектов — только ваша фантазия и свобода выбора, которая полностью управляет историей. Впишите своё имя в легенды Stronghold, исследуя Пещеры волшебства и формируя уникальную судьбу своего героя!


Информация о модах

Меню

Тупой враг

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Idle Hero Wars (Мод Меню) 148 Мб Ссылка 2 148 Мб

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