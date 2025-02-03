Версия:
3.0.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ShimmerGames
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:31
Возраст:
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30
Описание
Idle Hero Wars переносит вас в захватывающий мир интерактивного фэнтези, где глубоко под землёй пробуждается дракон. Вам предстоит отправиться в таинственные подземелья и древние леса, чтобы раскрыть магические секреты, найти поддержку среди друзей и семьи, заключить судьбоносные союзы и защитить свой дом.
Этот текстовый интерактивный роман, созданный Эми Грисволд, предлагает 380 000 слов насыщенного повествования и сотни вариантов развития событий. Здесь нет графики или звуковых эффектов — только ваша фантазия и свобода выбора, которая полностью управляет историей. Впишите своё имя в легенды Stronghold, исследуя Пещеры волшебства и формируя уникальную судьбу своего героя!
Информация о модах
Меню
Тупой враг
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