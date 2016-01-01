Описание

Окунитесь в удивительное приключение Kovoclak, где солнечная буря преобразила обычного бизнесмена и подарила ему необычный набор инструментов. Вместо оружия он взял в руки лейку, зонтик и магнитолу, решив восстановить былую красоту родного города, укрытого зловещими тучами. Вам предстоит отключить вредоносные источники загрязнения, чтобы вернуть роботизированной жизни жителей немного ярких красок и оптимизма. Искушенный герой постепенно осознает, что самое мощное оружие – это находчивость: сто́ит лишь настроить правильную частоту, чтобы превратить унылые улицы в цветущий оазис.





Каждая локация хранит свои загадки и требует нестандартного подхода, будь то ловкое управление зонтиком под проливным дождем или поиск нужного ритма для магнитолы. Именно поэтому экологическое приключение дарит особое очарование: вместо бесконечных боев вы получаете возможность приумножать красоту и гармонию. Узнайте, каким будет ваш путь к спасению города, и станьте проводником перемен, способным преодолеть тьму и вернуть солнечный свет в сердца его жителей.