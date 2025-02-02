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Meow Mayhem : Tower Defense (Мод меню)

Meow Mayhem : Tower Defense (Мод меню) 0.1

Примите вызов котов и отразите волны грызунов, используя тактическую смекалку
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Версия:
0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Kiwert Games
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Окунитесь в незабываемое противостояние между пушистыми защитниками и коварными вредителями в игре Meow Mayhem : Tower Defense, где каждый ваш шаг может решить исход боя. Управляя бесстрашным котом, вам предстоит строить укрепления, усиливать свой арсенал и готовиться к непрерывным атакам подлых грызунов. Прорабатывайте стратегию так, чтобы башенная оборона стала непробиваемой, ведь враги не знают пощады и готовы использовать любую брешь в вашей защите. Улучшайте оружие, открывайте всё более мощные инструменты и оттачивайте тактику против волны за волной, доказывая своё превосходство.


С каждым новым уровнем вы столкнётесь с возрастающей сложностью и неожиданными поворотами, требующими быстрого принятия решений. Разнообразие противников заставит вас постоянно адаптироваться, а возможность совершенствовать навыки и вооружение обеспечивает увлекательный геймплей для игроков с любым опытом. Пройдите все испытания Meow Mayhem : Tower Defense, укрепите свою позицию короля башни и станьте настоящей легендой среди кошачьих воителей. Готовы ли вы проявить всю свою отвагу и тактическое мастерство, чтобы пережить безжалостное нашествие и вернуть мир пушистому королевству? Только от вас зависит судьба этой эпичной битвы!


Информация о модах

1. Высокие награды

2. Один удар

3. Режим бога (как для игрока, так и для врага) 

4. Бесконечная энергия (максимальная емкость бесконечна)

5. Высокая скорость (увеличивает как атаки игрока, так и генерацию энергии)

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Meow Mayhem : Tower Defense (Мод меню) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

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