Описание

В Backrooms Escape: Dark Factory вы оказываетесь в ловушке на заброшенной фабрике игрушек, где некогда весёлое место превратилось в зловещий лабиринт. Темные коридоры, скрытые двери и зловещие звуки наполняют атмосферу ужаса, а старые машины кажутся ожившими, создавая ощущение, что за каждым углом подстерегают опасные монстры. Ваша задача — быстро ориентироваться в этом мрачном мире, решать сложные головоломки и находить подсказки, чтобы найти путь к спасению, пока время не истекло.





Каждая комната таит в себе неожиданные ловушки и хитроумные загадки, требующие от вас смелости и быстроты мышления. Атмосфера игры погружает вас в настоящий кошмар с пугающими звуковыми эффектами и динамическим освещением, где каждое ваше движение может стать последним. Смогете ли вы найти выход из этого ужасающего места, или кошмары навсегда останутся вашей судьбой? Проверьте свои навыки выживания в этом уникальном приключении, где страх и адреналин идут рука об руку.