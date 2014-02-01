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Backrooms Escape: Dark Factory

Backrooms Escape: Dark Factory 1.0

Отважьтесь на побег из мрачного лабиринта: заброшенная фабрика игрушек ждёт
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
The Goofy Studios
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

В Backrooms Escape: Dark Factory вы оказываетесь в ловушке на заброшенной фабрике игрушек, где некогда весёлое место превратилось в зловещий лабиринт. Темные коридоры, скрытые двери и зловещие звуки наполняют атмосферу ужаса, а старые машины кажутся ожившими, создавая ощущение, что за каждым углом подстерегают опасные монстры. Ваша задача — быстро ориентироваться в этом мрачном мире, решать сложные головоломки и находить подсказки, чтобы найти путь к спасению, пока время не истекло.


Каждая комната таит в себе неожиданные ловушки и хитроумные загадки, требующие от вас смелости и быстроты мышления. Атмосфера игры погружает вас в настоящий кошмар с пугающими звуковыми эффектами и динамическим освещением, где каждое ваше движение может стать последним. Смогете ли вы найти выход из этого ужасающего места, или кошмары навсегда останутся вашей судьбой? Проверьте свои навыки выживания в этом уникальном приключении, где страх и адреналин идут рука об руку.


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